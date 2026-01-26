株式会社アーシスト(所在地：東京都品川区、代表取締役：青柳 仁司)は、ヒーラー・占い師・セラピスト・サロン運営者などスピリチュアル従事者向けの専門ECプラットフォーム「ARCANA(アルカナ)」を本格展開いたします。





ARCANA： https://www.arcana.ne.jp/





タロットカード





「ARCANA」は、セッションやカウンセリングの現場で活用できる浄化アイテム、天然石、ブレスレット、インセンス(お香)、アロマ関連商品などを卸価格で仕入れられる会員制プラットフォームです。一般消費者向けECとは異なり、“業務利用”を前提とした商品ラインナップと価格設計を採用しています。





ペンデュラム





最大の特徴は、AIを活用したオリジナルブレスレット設計機能「Bracelet Maker」の導入です。予算、手首サイズ、テーマ(恋愛・仕事・浄化・守護など)を入力すると、AIが最適な天然石の組み合わせを提案。さらに手動で石の変更・配置調整も可能なため、セッション中の提案ツールや、店舗オリジナル商品の設計に活用できます。





ブレスレットシミュレーター





また、ARCANAでは以下の価値を提供します。





卸価格での仕入れ ：小ロットから利用可能

商品設計サポート ：AI＋カスタマイズ機能

業務利用向けラインナップ：浄化・ヒーリング・儀式向け商品

将来的な拡張性 ：OEM対応、オリジナルパッケージ制作、限定商品開発を予定





ARCANAは今後、オンラインだけでなく、五反田ショールームやイベント出展を通じて、直接商品を体験できる場も提供していく予定です。





浄化アイテム





【お問い合わせ先】

株式会社アーシスト

所在地： 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-7-11

担当 ： 大武

TEL ： 03-5719-1970

MAIL ： support@arcana.ne.jp