àèàáÅü±Ê³Ú²°¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¢µþÝ¦Ý¨¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¡¡Öàèàá ¥ì¥â¥ó¤Î¼¶(µþÝ¦Ý¨)¡×¡¡ËÜÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä
µþ²Û»Ò¡¦µþÄÑ¼Ñ¤Î¡Ö±Ê³Ú²°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±Ê³Ú²°(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·ÅÄ Ë§¹°¡¢°Ê²¼±Ê³Ú²°)¤Ï¡¢¡Öàèàá ¥ì¥â¥ó¤Î¼¶(µþÝ¦Ý¨)¡×12·î8Æü(·î)¤è¤ê¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
àèàá ¥ì¥â¥ó¤Î¼¶¡ÊµþÝ¦Ý¨¡Ë
¢£µþÅÔ¤Îµ¤¸õ¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢¹á¤ê¹â¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¹ñ»ºÝ¦Ý¨
´õ¾¯À¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òàèàáÅü¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
àèàáÅü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ê³Ú²°¤Ï(µþÅÔ¡¦»Í¾ò²Ï¸¶Ä®)¤ÏµþÅÔ»ºÝ¦Ý¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Öàèàá ¥ì¥â¥ó¤Î¼¶(µþÝ¦Ý¨)¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢±Ê³Ú²°²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëàèàáÅü¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñ»º¤Î¡ÈµþÝ¦Ý¨¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤ÎàèàáÅü¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖµþÝ¦Ý¨¡×¤ÏµþÅÔµ×¸æ»³¤ÎÂ¼ÅÄÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿µþÝ¦Ý¨¤ò»ÈÍÑ¡£¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ç»ÀÌ£¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£²«¿§¤¯½Ï¤·¤¿Ý¦Ý¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¿ð¡¹¤·¤¤´Å¤¤¹á¤ê¤È¾åÉÊ¤Ê¶ì¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢ÍÕ¤ä²Ì¼ÂÁ´ÂÎ¤«¤éÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¦»ö¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï±Ê³Ú²°²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î8Æü～12·îËöº¢
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,300(ÀÇ¹þ)
àèàá ¥ì¥â¥ó¤Î¼¶¡ÊµþÝ¦Ý¨¡Ë³°È¢
àèàá ¥ì¥â¥ó¤Î¼¶¡ÊµþÝ¦Ý¨¡ËÃæ¿È
ÊñÁõ»æ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
±Ê³Ú²°
1946Ç¯ÁÏ¶È¡£¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î(µþ²Û»Ò)¤È¤«¤é¤¤¤â¤Î(µþÄÑ¼Ñ)¤ÎÎ¾Êý¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸«ÁêÂÐ¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¿Í¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÃã¤ÈÊÆ¡×¤Ë¹ç¤¦¿©¤ÎºÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´¨Å·²Û»Ò¡Øàèàá¡Ù¡¢¹ñ»º¸¶ÌÚºÏÇÝÄÇÂû¤ÎÄÑ¼Ñ¡Ø°ì¤È¸ýÄÇÂû¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ
Æâ´Ñ
³ô¼°²ñ¼Ò±Ê³Ú²°
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©607-8355 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÀ¾ÌîÂçÄ»°æÄ®100
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ã·ÅÄ Ë§¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µþ²Û»Ò¡¦µþÄÑ¼Ñ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¿µÊÃã¼¼¤Î±¿±Ä
¡ãÅ¹ÊÞ¡ä
±Ê³Ú²° ËÜÅ¹
(¢©604-8026 µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»Í¾ò¾å¤ëÅìÂ¦)
±Ê³Ú²° ¼¼Ä®Å¹
(¢©604-8163 µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¼¼Ä®ÄÌÂýÌô»Õ¾å¤ëÀ¾Â¦)
±Ê³Ú²° ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹(ÃÏ²¼1³¬)
(¢©600-8520 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52)
±Ê³Ú²° Âç´ÝµþÅÔÅ¹(ÃÏ²¼1³¬)
(¢©600-8511 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®79)
±Ê³Ú²° ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¦ÇäÅ¹
(¢©607-8355 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÀ¾ÌîÂçÄ»°æÄ®100)
