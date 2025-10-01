¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤¹¼¡À¤Âå·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÀßÎ©
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ Ê¿ß·ÁÏ¡¢ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢°Ê²¼¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü²ñ¼ÒÊ¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£½Ó²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡§NCG¡Ë¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀßÎ©¤Î·Ð°Þ¡¦ÇØ·Ê¡ä
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÃß²»µ¡¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢À¤³¦½é¤ÎÃå¥á¥í¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÆüËÜ½é¡×¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤Î³×¿·¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢²»³Ú¤Îºß¤êÊý¤äÆÏ¤±Êý¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÊÑ²½¤ÎÇÈ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹³×¿·¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢AI¤Î¿Ê²½¤¬ÁÏÂ¤¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤¬»þ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì²áÀ¤Î¾ÃÈñ¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¿Í¡¹¤Î´¶³Ð¤äÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¡¢Ì¤Íè¤Ë¤ï¤¿¤êµ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡AI¤È¤Î¶¦ÁÏ¤¬³ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¨»þÀ¤È¹âÅÙ¤ÊÁÏÂ¤À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Öº£¡×¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢°ì½Ö¤Î¾×·â¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸³è¤äÊ¸²½¤ËÄ¹¤¯¶Á¤Â³¤±¡¢¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙÅ°ÄìÅª¤Ê»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ²ñ¼ÒÊ¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNCG¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£NCG¤Ï¡¢AI¤ò³Ë¤È¤¹¤ëÆÈÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ³×¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡NCG¤Ï¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¤¬¿Í¡¹¤Îµ²±¤ËÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦Â¸¼Ò²ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÁÏÂ¤¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬º¹¤·¡¢ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Öº£¡×¤Ë³Î¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¡¡NCG¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊAX¡Ë¡×¤ò³Ë¤ÈÂª¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë´ûÂ¸¤Î²»³Ú»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢AIµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP»ö¶È¤Î¿ä¿Ê
¡¡¤¹¤Ç¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ©ºî¡¢¸¢Íø´ÉÍý¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
¡¡AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·AI¤òÍí¤á¤¿´ë²è¡¦À©ºî¡¢¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÄó°Æ¤òB2B»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡¦ÎÑÍý¤Î¿ä¿Ê
¡¡AIÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃøºî¸¢¤äÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤äÂ¾¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢AI¶¨µÄ²ñ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡À°È÷¤ä¶È³¦É¸½à¤ÎºöÄê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AX¿ä¿ÊÂÎÀ©
¡¡NCG¤Ç¤Ï¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊAI¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖAX¿ä¿Ê¥Áー¥à¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢ÀìÇ¤¤Î¡ÖAI¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡×¤òÊ£¿ôÌ¾ÇÛÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿AIÍøÍÑ¥Ý¥ê¥·ー¤ÎºöÄê¤È´ðÁÃ¶µ°é¤â¼Â»Ü¤·¡¢¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤ÇAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤Î³èÍÑ¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãVision / Mission / Values¡ä
Vision¡ÊÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè / ¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡Ë
Impact NOW.¡¡º£¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁÏÂ¤¤ò¡£
Mission¡Ê²Ì¤¿¤¹»ÈÌ¿ / Â¸ºß°ÕµÁ¡Ë
¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤ì¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÁÏÂ¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¡¢¹½Â¤¤ò»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¼¥í¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤ë¡£
1.ÁÏÂ¤À¤Î³ÈÄ¥
2.Â¨»þÀ¤Î²ÁÃÍ²½
3.¶¦ÁÏ¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê
Values¡Ê´ë¶È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ë
Play Now.¡¡º£¤ò´¶¤¸¡¢º£¤ò³Ú¤·¤ß¡¢º£Æ°¤¯
Co Create, Re-Create.¡¡¶¦¤ËÁÏ¤ê¡¢¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë
Be Essential.¡¡ËÜ¼ÁÅª¤Ç¤¢¤ì
¢¨¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.columbia.co.jp
¡ãÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¥»¥ª/º´Æ£½Ó²ð ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖImpact NOW. º£¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁÏÂ¤¤ò¡£¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¡¢AI»þÂå¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥«¥¿¥Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£115Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤ÎÃå¥á¥í¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¡£»þÂå¤ÏÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤³¤ÎÎ¾¼Ò¤ÎDNA¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢AI¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ºÆ¤ÓÆüËÜ½é¡¢À¤³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¿·¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡ä
¡¡NCG¤Î¿·¤·¤¤¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢Íë¤ä²»¤ÎÇÈ·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¹½Â¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤Ò¤é¤á¤¤¬À¸³è¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÏ¢º¿¤·¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁÏÂ¤¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤Ø¶Á¤Â³¤±¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò (Nippon Columbia Group Co., Ltd.)
½êºßÃÏ ¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-10-12
ÂåÉ½¼Ô ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£½Ó²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡AI¤ò¼´¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
»ñËÜ¶â ¡¡50,000,000 ±ß
URL ¡¡https://www.columbia.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ëー¥×·Ð±ÄËÜÉô¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô
TEL 03-6855-7811 FAX 03-5464-7634¡¡MAIL¡§ncg-corp-contact@columbia.co.jp