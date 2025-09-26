生成AIを使って社内のナレッジ共有を省力化！NotebookLM入門の無料講座を公開｜eラーニングサービス「SUSUME」【好評につき第２回申込受付開始！】
eラーニングサービス「SUSUME」を運営する、株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、「生成AIを使って社内のナレッジ共有を省力化！NotebookLM入門」の無料講座について、大好評につき第２回申込受付を開始しました。
【無料】生成AIを使って社内のナレッジ共有を省力化！NotebookLM入門の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/6
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
▼講座の内容
この講座では、Googleが提供しているAIツール「 NotebookLM」の基本的な概念と、業務においてどのように役立つのかを理解し、実際に特定のドキュメント（今回は就業規則を例とします）に即した回答をするチャットボットを構築する手順を、ハンズオン形式で解説します。
よく、「AIはうそをつくことがある」と言われますが、NotebookLMは、「ツールに読み込ませたドキュメントの内容に基づいた回答をするAIツール」のため、社内のナレッジなどをまとめた資料を参照して回答してくれるAIチャットボットツールを作成することができます。
AIチャットボットを作成することで、
・就業規則など社内ルールなどについての社員からの質問
・作業マニュアルを渡した新入社員からの質問
などを効率化することができます。
ぜひ、このカリキュラムで学んでいただき、社内業務の効率化を実践していきましょう。
【無料】オンライン講座『NotebookLM入門』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/6
▼講座概要
講座名 ：NotebookLM入門
標準学習時間 ：3時間
受講可能期間 ：無期限
形式 ：動画コンテンツ
申込受付期間 ：2025年9月25日（木） 09:00～2025年10月24日（金） 17:00
＜学習目標＞
・NotebookLMの基本的な使い方を学ぶ
・AI活用による業務効率の第一歩を踏み出す
・正しい回答をするAIチャットボットを作成する
・応用方法を知ってより自社に合った活用を行う
＜このような方におすすめです＞
・NotebookLMの基本的な利用方法を学びたい方
・社内の問い合わせ対応に時間を取られている方
・AIを活用して業務効率化を図りたいと考えている経営者・管理者
・特定のドキュメントに基づいた正確な回答ができるAIチャットボットを構築したい方
・プログラミング経験はないが、AIツールを使ってみたいと考えている方
【無料】オンライン講座『NotebookLM入門』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/6
▼プレスリリース原本はこちら
https://susume.business/news/notebooklm/
▼SUSUMEについて
「SUSUME」は、ビジネスに必要な専門スキルを、基礎から実践的に学べるeラーニングサービスです。
AI活用やDX人材の育成、マーケティング、クリエイティブなど、様々なジャンルのeラーニングカリキュラムを販売しています。
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 西山 美和子
メール： ssm_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
プレスリリース詳細へ