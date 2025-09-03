こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年度「東京ビジネスデザインアワード」企業テーマ8件を発表デザイナーから「テーマ」に対するデザイン提案の募集を開始
募集期間は2025年9月3日（水）～10月29日（水）、デザイナー向け説明会を9月17日（水）に開催
東京都が主催し、公益財団法人日本デザイン振興会（以下：JDP）が企画・運営を行う「東京ビジネスデザインアワード（以下：TBDA）」は、2025年度のアワードへの参加企業の「テーマ」として選出された8件を発表し、デザイン提案の募集を 9月3日（水）から10月29日（水）まで行います。
TBDAは、都内中小企業が持つ高い「技術」「素材」などの「テーマ」に対して、優れた課題解決力と提案力をあわせ持つデザイナーとの協業を通じて、新商品や新規事業の開発を促進するアワードです。企業の持つ強みに対し、新たな用途開発などを軸とした事業全体のデザインを「提案」としてデザイナーから募り、企業とデザイナーのマッチングを行います。マッチングが成立したものをテーマ賞として発表後、テーマ賞の中から公開審査を経て、最優秀賞・優秀賞を決定します。
また、テーマ賞に入賞したデザイン提案の実現に向けて事業化の支援を受けられ、提案した内容が直接ビジネスにつながるチャンスを得られます。単なる「新規アイテム開発」だけをゴールにせず、審査の段階から審査委員会がコンサルテーションを行い、実践的なアドバイスが得られるなど、デザイン・財務・流通・広報など多面的な支援体制を3カ年度にわたり継続提供します。
＜2025年度TBDA審査委員長 秋山かおり氏メッセージ＞
TBDAでのデザイナーの役割をご存じでしょうか？
東京都の事業として14年目を迎え、JDPが運営・事務局を務めるこのアワードは、一見、事業者のための取り組みに見えますが、実はデザイナーの価値が可視化される優れたプロジェクトだと思っています。社会が複雑化し、問題解決の糸口を見つけることが難しい現代、デザイナーによる「現在の姿を問い直す」姿勢はさまざまな場面で力を発揮します。製品や取り組みなどの最終アウトプットに向けて、事業者の方々はその姿を目の当たりにし関係が現在まで継続するケースもあります。また私を含むTBDAの審査委員は事務局と並走し、それぞれのプロジェクトを各専門家の視点から支援します。ぜひこの機会を活用し、ご自身の次のステップとなるよう挑戦していただけたら嬉しいです。
＜2025年度TBDAテーマ 一覧＞
https://digitalpr.jp/table_img/2720/117196/117196_web_1.png
＜2025年度TBDA企業応募概要＞
■募集期間 2025年9月3日（水）～10月29日（水）23:59 まで
■応募資格 中小企業との協業に意欲を持つ、国内在住の個人またはグループ
■応募費用 無料 ※ただし、通信費や提案の制作に伴う実費等は応募者負担。
■賞・賞金
・最優秀賞 1件 副賞：賞金100万円（企業／デザイナー各50万円）
・優秀賞 2件 副賞：賞金20万円（企業／デザイナー各10万円）
・テーマ賞 各テーマにつき1点
※審査の結果「該当なし」となる場合があります。
■応募方法 東京ビジネスデザインアワード公式ウェブサイトよりご応募ください。
東京ビジネスデザインアワード ウェブサイト
https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/award.html
＜2025年度から支援メニューを拡充＞
テーマ賞受賞提案の事業実現化に向けて受賞年度を含め3か年度にわたる支援
テーマ賞を受賞したビジネス提案を実現させるため、専門家による支援を実施しています。この支援期間を１年間延長し、受賞年度を含め３か年度の支援を実施します。
テーマ賞受賞提案の産業財産権取得費用など最大50万円まで補助提供
提案を実現する上で、意匠権および商標権などの産業財産権を取得しておくことは重要です。実現したビジネスが仮に他者に模倣されたとしても、適切に権利を保持できていればそのビジネスを守ることができます。この産業財産権取得などに関して、2025年度から１チームあたり最大50万円まで補助します。（適用時諸条件あり）
＜今後のスケジュール＞
・テーマ発表・デザイン提案募集：9月～10月
・テーマ賞発表：2026年1月
・最優秀賞、優秀賞発表、表彰式：2026年２月下旬
＜気になる素材や技術に会える、効率的に話せる！テーマ企業とのコミュニケーションデー＞
テーマを提示した企業と直接会うことができる「場」です。審査委員の八木彩氏の講演のほか、テーマ企業8社と直接話して技術や素材のサンプルチェックが可能です。
◆日時： 9月17日（水）17:00-20:00
◆詳細 ・申し込み：https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/news/2025/2509031/
＜工場見学・会社訪問＞
デザイン提案応募を検討し、より深くテーマの素材・技術について知りたいという方を対象に、企業の工場見学（会社訪問）を実施します。
◆スケジュール：9月24日（水）～10月3日（金）
※実施日時はTBDA公式サイトでご確認ください。予約状況は公式Facebookでお知らせします。
◆詳細・申し込み：https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/news/2025/2509032/
◆Facebook URL ：https://www.facebook.com/TokyoBusinessDesignAward
＜2025年度審査委員会＞ 敬称略
審査委員長：秋山 かおり プロダクトデザイナー /STUDIO BYCOLOR
審査委員：
谷口 靖太郎 デザインエンジニア
日髙 一樹 特定訴訟代理人・弁理士、デザインストラテジスト /日高国際特許事務所所長
坊垣 佳奈 株式会社マクアケ 共同創業者 / 顧問
宮崎 晃吉 建築家 /株式会社HAGISO代表取締役
八木 彩 アートディレクター、クリエイティブディレクター / アレンス株式会社代表取締役
柳沼 周子 バイヤー /株式会社エンファクトリー
秋山 かおり
プロダクトデザイナー /STUDIO BYCOLOR
谷口 靖太郎
デザインエンジニア
日髙 一樹
特定訴訟代理人・弁理士、デザインストラテジスト /日高国際特許事務所所長
坊垣 佳奈
株式会社マクアケ 共同創業者 / 顧問
宮崎 晃吉
建築家 /株式会社HAGISO代表取締役
八木 彩
アートディレクター、クリエイティブディレクター / アレンス株式会社代表取締役
柳沼 周子
バイヤー /株式会社エンファクトリー
＜2025年度TBDAテーマ名一覧＞ 詳細
https://digitalpr.jp/table_img/2720/117196/117196_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/117196/117196_web_3.png
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 東京ビジネスデザインアワード事務局
E-mail：tokyo-design@jidp.or.jp
関連リンク
東京ビジネスデザインアワード（TBDA） ウェブサイト
https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/award.html
2025年9月3日
公益財団法人日本デザイン振興会
公益財団法人日本デザイン振興会
