【フジテレビ】台湾・日本・タイ合作BLドラマがFODで独占見放題配信決定！『First Note of Love～美しい恋の奏で』６月１日（日）０時よりFODにて独占見放題配信開始

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、台湾・日本・タイ合作BLドラマ『First Note of Love~美しい恋の奏で』を6月1日(日)0時より独占見放題配信することが決定しました。

『First Note of Love~美しい恋の奏で』(C) 2024 PORTICO MEDIA CO., LTD.

台湾・日本・タイ合作BLドラマ『First Note of Love~美しい恋の奏で』は、映画『サリー』で2024年大阪アジアン映画祭にて「来るべき才能賞」を受賞した今最も注目の映像作家、リエン・ジエンホンが監督を務めた、2024年に制作された作品です。ドラマで使用されている楽曲は、台湾のシンガーソングライター、劉偉徳(ビクター・ラウ)が音楽総監を務めた全編オリジナル楽曲で構成され、作品により一層彩りを添えます。

音楽ユニット・マグネットのマット役のジン・タイヨウ(TAIYO)、小海のアルバイト先の音楽バー店長・阿良役のリン・インホン、小海の大学の先輩・亭菲役のリー・ジアホアン(Kar Fun)等、ミュージシャン達の出演シーンも見どころとなっています。

作曲した音楽をネットに公開し、その素晴らしさから天才と言われ注目を集めている大学2年生の小海(シアオハイ)。ある日、友人との食事中にトラブルに巻き込まれ、そこで助けてくれた見知らぬ男性が、自身が音楽を志すきっかけとなった音楽ユニット“Magnet”のメインボーカル・ニールだと知ります。兄を交通事故でなくしてから、ステージに立てなくなってしまったニールは、小海との出会いから「再びステージに立ちたい」という気持ちが芽生えます。過去に思い悩むミュージシャンと、現実では人付き合いが苦手な学生作曲家の、ちょっともどかしくてピュアなラブストーリーの行方は!?音楽に溢れ、心温まる物語をぜひお楽しみください!

(左から)チャールズ・トゥ、 マイケル・チャン (C) 2024 PORTICO MEDIA CO., LTD.(左から)ジェーム・カサマ、リウ・ミンティン(C) 2024 PORTICO MEDIA CO., LTD.(左から)チャールズ・トゥ、 マイケル・チャン (C) 2024 PORTICO MEDIA CO., LTD.(左から) マイケル・チャン 、チャールズ・トゥ(C) 2024 PORTICO MEDIA CO., LTD.

【ストーリー】

小海は大学2年生、人付き合いは苦手だが、自作の音楽をネットに公開し、天才少年と注目を集めている。プロデューサーのリース(Reese)からの提案で打合せに行くが、居酒屋で出会った冴えない男と再会する。そしてリースからその男がニール(Neil)だと言われる。幼い頃から憧れていた音楽ユニット“Magnet”のニールへの楽曲提供できると聞き内心喜ぶ小海。だが、ニールの態度は違った…。ニールは小海を小僧扱いし相手にしようもしなかった。拗ねた小海もニールを「旬の過ぎた歌手」だといい、打合せは即時決裂する。

実はニールは、かつて兄マット(Matt)とワールドツアーを組む程のアーティストだったが、不慮の事故で支えとなっていた兄を亡くして以来、ステージで演奏が出来なくなっていたのだった。

◇ ドラマ概要

■タイトル:『First Note of Love~美しい恋の奏で』(全12話)

■配 信:2025年6月1日(日)0時~独占見放題配信開始

■出 演:チャールズ・トゥ/マイケル・チャン/リウ・ミンティン/ジェーム・カサマ

■スタッフ:監督:リエン・ジエンホン

■U R L:https://fod.fujitv.co.jp/title/80dm (配信ページ)

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

■URL:https://fod.fujitv.co.jp/