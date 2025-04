ÎòÂå¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹ßÎ×¡ª¡ª

株式会社ネバーマ インド

TM & (C) TOHO CO., LTD.

アメリカに特化したライフスタイル型専門商社の株式会社ネバーマインド(本社:東京都墨田区横川3-9-7 大澤ビル3F、代表取締役社長:浅岡 弘明)より2025年4月28日(月)10:00にゴジラシリーズのオリジナルアイテムが発売されます。

ゴジラは、日本が生んだ世界的な怪獣王!1954年に初登場して以来、巨大な体と圧倒的な破壊力でスクリーンを支配し続けている。

時に人類の脅威となり、時に地球を守るヒーロー的存在として活躍するゴジラが、熱線を吐き、街を踏みつけ、他の怪獣たちと壮絶なバトルを繰り広げる姿は、観る者の心を鷲掴みにします!

その存在感は映画だけにとどまらず、世界中のポップカルチャーに影響を与え、今もなお進化し続けています!

そんな究極の怪獣ゴジラから、懐かしさもあるラインナップをご紹介っ!

GZL-2501『 ゴジラ 』(1984)スカジャン:\43,780(税込)GZL-2501『 ゴジラ 』(1984)スカジャン:\43,780(税込)

■GZL-2501 『ゴジラ』(1984)スカジャン:\43,780(税込)

●表面は『ゴジラ』(1984)のポスターを刺繍で表現した迫力のある大胆な構図のスカジャン。裏面はゴジラのロゴと足跡がインパクトがある。

GZL-2502『 ゴジラ VS デストロイア』MA-1:\32,780(税込)

■GZL-2502 『ゴジラ VS デストロイア』MA-1:\32,780(税込)

●公開30周年を迎えた『ゴジラ VS デストロイア』に登場する

ゴジラシリーズでも人気のバーニングゴジラを刺繡で表現

黒とオリーブで配色を変えており、燃え上がる赤、落ち着いたグレーの2パターンを楽しめる

GZL-2503『 ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』Tシャツ:\10,780(税込)

■GZL-2503 『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』Tシャツ:\10,780(税込)

●『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』のゴジラをTシャツに落とし込んだ一枚。

咆哮する迫力のあるゴジラを刺繍で表現

GZL-2504『 ゴジラ VS キングギドラ』Tシャツ:\10,780(税込)

■GZL-2504 『ゴジラVS キングギドラ』Tシャツ:\10,780(税込)

●人気怪獣キングギドラを刺繍の技法でTシャツに表現

肩いっぱいに広がるキングギドラの羽と睨み付ける3つの首が細部まで刺繍で表現されている

GZL-2506『 ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』メッシュCAP:\5,170(税込)GZL-2506『 ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』メッシュCAP:\5,170(税込)

■GZL-2506 『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』メッシュCAP:\5,170(税込)

●CAPのフェイス部分に咆哮するゴジラを刺繍で表現したインパクトのあるCAP

GZL-2507『 ゴジラ VS キングギドラ』メッシュCAP:\5,170(税込)GZL-2507『 ゴジラ VS キングギドラ』メッシュCAP:\5,170(税込)

■GZL-2507 『ゴジラ VS キングギドラ』メッシュCAP:\5,170(税込)

●サイドのメッシュ部分までキングギドラの羽がはみ出した大胆な構図が目を惹くメッシュCAP

