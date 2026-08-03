【ポイ活速報】VポイントPayとファミペイのコンボで15%還元！手順を徹底解説
YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「【還元爆弾】VポイントPayとファミペイのコンボがﾋﾋｰﾝ15%還元ﾜﾛﾀｰ」と題した動画を公開した。動画では、VポイントPayとファミペイのキャンペーンを組み合わせることで最大15%還元を得るポイ活の具体的な手順と注意点を解説している。
冒頭では、「VポイントPayアプリのスマホのタッチ決済でもれなく10%還元」キャンペーンを紹介。対象期間は2026年8月1日から8月31日までで、還元上限は500ポイントとなっている。ネコ山は「家族がいると強い」と複数人での参加を推奨。また、iD払いやガソリンスタンドでの利用は対象外であることや、アプリ設定で「ポイントで支払う」をオンにしてVisaのタッチ決済を行う必要があるなど、詳細な条件を説明した。
続いて、「ファミマカード限定 ファミペイチャージでファミマポイント+4.5%増量」キャンペーンを取り上げた。基本還元率の0.5%と合わせて実質5%還元となり、対象日は8月7日と14日の2日間限定。クレジットカードでのチャージ上限は月10万円のため、最大5,000円分が還元される。ネコ山はチャージ日を忘れないよう、Googleカレンダーへのスケジュール登録リンクを共有する工夫も紹介している。
これらのキャンペーンで得た残高の活用先として、ファミペイからJAL Payやau PAYへ流すチャージルートを提示。さらに、視聴者からのコメントに応える形で、国民年金などの支払いについて言及。定期的ではなくその都度スマホ決済で支払うことで、手数料をかけずにお得にポイントを得る手法を詳しく解説した。
終盤では、ビューカードスタンダードの解約には電話だけでなく退会届の郵送が必要になる場合があるという視聴者からの有益な情報も共有。日々のポイ活や資産形成に向けた実践的な情報が詰まった動画となっている。
冒頭では、「VポイントPayアプリのスマホのタッチ決済でもれなく10%還元」キャンペーンを紹介。対象期間は2026年8月1日から8月31日までで、還元上限は500ポイントとなっている。ネコ山は「家族がいると強い」と複数人での参加を推奨。また、iD払いやガソリンスタンドでの利用は対象外であることや、アプリ設定で「ポイントで支払う」をオンにしてVisaのタッチ決済を行う必要があるなど、詳細な条件を説明した。
続いて、「ファミマカード限定 ファミペイチャージでファミマポイント+4.5%増量」キャンペーンを取り上げた。基本還元率の0.5%と合わせて実質5%還元となり、対象日は8月7日と14日の2日間限定。クレジットカードでのチャージ上限は月10万円のため、最大5,000円分が還元される。ネコ山はチャージ日を忘れないよう、Googleカレンダーへのスケジュール登録リンクを共有する工夫も紹介している。
これらのキャンペーンで得た残高の活用先として、ファミペイからJAL Payやau PAYへ流すチャージルートを提示。さらに、視聴者からのコメントに応える形で、国民年金などの支払いについて言及。定期的ではなくその都度スマホ決済で支払うことで、手数料をかけずにお得にポイントを得る手法を詳しく解説した。
終盤では、ビューカードスタンダードの解約には電話だけでなく退会届の郵送が必要になる場合があるという視聴者からの有益な情報も共有。日々のポイ活や資産形成に向けた実践的な情報が詰まった動画となっている。
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