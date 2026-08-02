意外と知らないフランスのリアル！猛暑でもエアコンがない現地の過酷な夏事情
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が「フランスに来て2日で気づきました…京都より夏がつらい本当の理由」と題した動画を公開しました。動画では、フロリアンさんが、母国フランスと現在暮らす京都の夏の暑さを比較し、意外な事実を語っています。
フロリアンさんは現在、フランスに一時帰国中。動画撮影時の現地は熱波に見舞われているものの、朝7時半の気温は17度、午前10時でも20度と、京都の猛暑に比べると外は涼しく感じられると説明します。日陰に入れば涼しく、外を歩く分には快適だと語っています。
しかし、フロリアンさんは「京都の夏よりフランスの夏の方がつらい」と主張します。その最大の理由が、フランスにおけるエアコンの普及率の低さです。京都では外がどんなに暑くても、家や店の中に入ればエアコンが効いていて涼めますが、フランスでは一般家庭はもちろん、学校や病院、老人ホームなどにもエアコンが設置されていないケースがほとんどだと指摘します。
そのため、外の気温が30度を超えると、室内の温度も27度や30度まで上昇し、逃げ場がなくなってしまうと明かしました。「外のほうが涼しいけど、中に入らないとダメな時がある」「エアコンがないところがやばい」と、フランスならではの過酷な事情を嘆いています。
気温だけでは測れない、国ごとの気候やインフラ設備の違いが浮き彫りになる興味深いエピソードです。旅行や移住を考えている読者にとって、現地のリアルな生活環境を知る貴重な参考になるのではないでしょうか。
フロリアンさんは現在、フランスに一時帰国中。動画撮影時の現地は熱波に見舞われているものの、朝7時半の気温は17度、午前10時でも20度と、京都の猛暑に比べると外は涼しく感じられると説明します。日陰に入れば涼しく、外を歩く分には快適だと語っています。
しかし、フロリアンさんは「京都の夏よりフランスの夏の方がつらい」と主張します。その最大の理由が、フランスにおけるエアコンの普及率の低さです。京都では外がどんなに暑くても、家や店の中に入ればエアコンが効いていて涼めますが、フランスでは一般家庭はもちろん、学校や病院、老人ホームなどにもエアコンが設置されていないケースがほとんどだと指摘します。
そのため、外の気温が30度を超えると、室内の温度も27度や30度まで上昇し、逃げ場がなくなってしまうと明かしました。「外のほうが涼しいけど、中に入らないとダメな時がある」「エアコンがないところがやばい」と、フランスならではの過酷な事情を嘆いています。
気温だけでは測れない、国ごとの気候やインフラ設備の違いが浮き彫りになる興味深いエピソードです。旅行や移住を考えている読者にとって、現地のリアルな生活環境を知る貴重な参考になるのではないでしょうか。
YouTubeの動画内容
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