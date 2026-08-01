7月は記録的な暑さの所が続出しましたが、8月はじめも記録的な暑さになり、過去に経験したことがない暑さの所も出てきそうです。

【きょうの予想最高気温】

関東から西は35℃以上の猛暑日が続出して、今年初めて、300か所以上で猛暑日になるかもしれません。都城（宮崎）と山口、京都、風屋（奈良）で39℃、九州から東海にかけての多くの主要都市でも38℃と、体温を超えるような暑さの所が続出する予想です。40℃に届いて、酷暑日になる所もあるかもしれません。

東京は35℃と4日連続、熊本は37℃と2週間連続で猛暑日になる予想です。熱中症警戒アラートが熊本も含めて関東から西の広い範囲に発表されています。昼だけでなく、夜の熱中症にもご注意ください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :24℃ 釧路 :20℃

青森 :25℃ 盛岡 :23℃

仙台 :28℃ 新潟 :30℃

長野 :33℃ 金沢 :32℃

名古屋:38℃ 東京 :35℃

大阪 :36℃ 岡山 :37℃

広島 :38℃ 松江 :35℃

高知 :37℃ 福岡 :37℃

鹿児島:37℃ 那覇 :34℃

【週間最高気温】

あすは佐賀と名古屋で39℃など体温を超えるような暑さが続く所が多く、40℃以上の酷暑日が続出する可能性もあります。

週明けは関東で暑さがトーンダウンしますが、西日本を中心に危険な暑さが続きそうです。月曜日は熊本と佐賀で40℃と、史上初めて、酷暑日になる予想です。災害級の暑さが続く所があります。熊本でもできる限りの熱中症対策を心がけてください。

【台風情報】

来週は台風情報にもご注意ください。台風13号は今後も西寄りに進んで、来週前半に小笠原諸島に接近、大荒れの天気をもたらすおそれがあります。関東から西の太平洋側でも、海のレジャーはご注意ください。木曜日以降の進路は定まっていませんが、来週後半、沖縄や奄美に近づくおそれがあります。熊本でも情報にご注意ください。

【きょうの天気】

きょうは沖縄から関東にかけて晴れのマーク、熊本も朝から強い日差しが照りつけるでしょう。関東は午後、きのうのようなにわか雨や雷雨に、ごく狭い範囲ですがご注意ください。

北陸から北は雨のマークが多くなっています。梅雨末期の大雨に警戒が必要です。東北に梅雨前線が停滞して、雨雲の通り道になりそうです。少しの雨でも土砂災害の危険が高まるおそれがありますが、予想雨量はあす朝にかけて最大、北陸と東北で100ミリ以上です。引き続き、お気をつけください。

【週間予報】

ただ、週明けは北陸と東北も晴れマークが並んでいます。ようやく梅雨明けして、北陸を中心に35℃以上の猛暑日が続くかもしれません。熊本もしばらくは晴れのマーク、熱冷ましのまとまった雨が降らない見込みです。

来週にかけては、危険な暑さと台風情報にご注意ください。