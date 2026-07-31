「元手10万・知識ゼロから家賃収入5300万円」ボロ家で稼ぐ不動産投資術、180万円の売り出し物件を100万円で仕入れた方法
元手わずか10万円、知識も経験も完全に「ゼロ」の状態からスタート。それから8年後、地方の「ボロ家」を中心に120戸を運用し、年間5300万円の家賃収入を得るまでに至った不動産投資家がいる。アングラ民族氏だ。
不動産投資と聞くと「莫大な資金を持つ富裕層のマネーゲーム」と思われがちだが、プロが狙わない「安価なボロ家市場」にこそ、資金のない素人が一人勝ちできる圧倒的なチャンスが転がっている。本連載では、特別な才能を持たない素人が、どのようにして0から物件を仕入れ、再生し、資産を拡大させていくのか。その再現可能なロードマップを余すことなく公開する。全3回の第2回。
※この記事は、みんかぶプレミアム連載「マンション・住まいで稼ぐーーシン富裕層への黄金ルート」の一部です。
「安さ」だけに飛びつくと大火傷！100匹のスズメバチに占拠された失敗事例
前回の記事で、投資の第一歩として「物件の適正価格を見抜くための日々の習慣」についてお伝えしました。しかし、相場より明らかに安い物件を見つけたからといって、値段の安さだけで飛びつくのは非常に危険です。
ここで私自身の苦い失敗事例をお話しします。過去に、香川県にある戸建てをわずか4万円で購入したことがあります。一見すると最高の掘り出し物のように思えましたが、購入から1年経たずに様子を見に行くと、とんでもない事態になっていました。山中にあるその物件には巨大なスズメバチの巣が作られており、約100匹のスズメバチが飛び交っていたのです。
結果として物件に立ち入ることすらできない状態となり、危険性から駆除などの対策も講じられず、現在に至るまで完全に塩漬け状態となっています。建物そのものの状態だけでなく、立地環境による想定外のリスクも存在します。安さの裏には必ず理由があり、表面的な価格だけで判断してはいけないという絶対的な教訓です。
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自分の住む家ではない。最低限の修繕で最短で貸し出すための「割り切り」
物件を購入した後、次に直面するのがリフォームです。コストを抑えるために自分自身で修繕を行うDIYは非常に有効ですが、ここにも初心者が陥りやすい明確な罠が存在します。
それは、自分の住む家のようにピカピカにしようとする「完璧主義」です。壁や床の塗装といった表層のリフォームは初心者でも十分に対応可能ですが、細部までこだわり始めると時間と労力ばかりが奪われていきます。
賃貸ビジネスにおいて目指すべきは、完璧な家を作ることではなく、最低限の修繕でいち早く入居者を入れることです。この完璧主義を捨て去ることが、終わりの見えないDIYの「沼」にはまらないための最大のコツなのです。
続きはこちら：地方ボロ戸建て投資で「勝率を跳ね上げる」場所選び