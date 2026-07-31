食費1食400円以下！夏を乗り切る豚コマ＆茹で鶏のさっぱり献立3日分
YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【節約生活】夏バテでもペロリ！茹で鶏と豚コマ肉のさっぱり晩ご飯3日間」と題した動画を公開しました。夏バテで食欲が落ちがちな季節にぴったりな、お酢や特製ダレを活用したさっぱり晩ご飯3日分のレシピを紹介しています。
1日目は「ネギダレ蒸し鶏定食」。しっとりと茹で上げた鶏もも肉に、お酢を効かせた特製ネギダレをたっぷりとかけた一品です。鶏もも肉は沸騰したお湯に入れ、「フタをして弱火で10分」茹でるのがしっとり仕上げるコツ。鶏肉のゆで汁の旨味を余すことなく活用した卵スープも添えられ、実食したしゅんさんは「鶏もも肉がしっとりしていて美味しい」と満足げな表情を見せました。
2日目は、多めの油で炒めた豚肉とナスにタレを絡め、たっぷりの生野菜とともにご飯にのせた「ナスと豚コマの南蛮丼」。3日目は、炒めた具材を出汁の効いた酢飯にのせた「肉ちらし寿司」が登場します。しゅんさんは肉ちらし寿司について、「出汁入りの酢飯が非常に美味しかった」と絶賛し、具材との相性の良さをアピールしました。
手頃な食材を使いながらも、味付けの工夫で夏を乗り切るスタミナとさっぱり感を両立した献立ばかり。日々の自炊の参考に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】（ネギダレ蒸し鶏定食）
［材料］
・鶏もも肉 1枚
・キャベツ 適量
・長ネギ 1/3本程度
・醤油、米酢、にんにく、味の素、はちみつ 各適量（ネギダレ用）
・わかめ、生姜、塩コショウ、醤油 各適量（スープ用）
・卵 1個
［作り方］
1. キャベツは千切りに、長ネギはみじん切りにする。
2. みじん切りにした長ネギに、醤油、米酢、にんにく、味の素、はちみつを混ぜ合わせてネギダレを作る。
3. 鍋でお湯を沸かし、鶏もも肉を入れてフタをし、弱火で約10分茹でる。茹で上がったら取り出し、食べやすい大きさにカットする。
4. お皿にキャベツを敷き、その上に鶏肉をのせ、ネギダレをたっぷりとかける。
5. 鍋に残ったゆで汁に、わかめ、生姜、塩コショウ、醤油を加えて味を調える。
6. 溶き卵を回し入れ、火が通ったらスープの完成。
1日目は「ネギダレ蒸し鶏定食」。しっとりと茹で上げた鶏もも肉に、お酢を効かせた特製ネギダレをたっぷりとかけた一品です。鶏もも肉は沸騰したお湯に入れ、「フタをして弱火で10分」茹でるのがしっとり仕上げるコツ。鶏肉のゆで汁の旨味を余すことなく活用した卵スープも添えられ、実食したしゅんさんは「鶏もも肉がしっとりしていて美味しい」と満足げな表情を見せました。
2日目は、多めの油で炒めた豚肉とナスにタレを絡め、たっぷりの生野菜とともにご飯にのせた「ナスと豚コマの南蛮丼」。3日目は、炒めた具材を出汁の効いた酢飯にのせた「肉ちらし寿司」が登場します。しゅんさんは肉ちらし寿司について、「出汁入りの酢飯が非常に美味しかった」と絶賛し、具材との相性の良さをアピールしました。
手頃な食材を使いながらも、味付けの工夫で夏を乗り切るスタミナとさっぱり感を両立した献立ばかり。日々の自炊の参考に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】（ネギダレ蒸し鶏定食）
［材料］
・鶏もも肉 1枚
・キャベツ 適量
・長ネギ 1/3本程度
・醤油、米酢、にんにく、味の素、はちみつ 各適量（ネギダレ用）
・わかめ、生姜、塩コショウ、醤油 各適量（スープ用）
・卵 1個
［作り方］
1. キャベツは千切りに、長ネギはみじん切りにする。
2. みじん切りにした長ネギに、醤油、米酢、にんにく、味の素、はちみつを混ぜ合わせてネギダレを作る。
3. 鍋でお湯を沸かし、鶏もも肉を入れてフタをし、弱火で約10分茹でる。茹で上がったら取り出し、食べやすい大きさにカットする。
4. お皿にキャベツを敷き、その上に鶏肉をのせ、ネギダレをたっぷりとかける。
5. 鍋に残ったゆで汁に、わかめ、生姜、塩コショウ、醤油を加えて味を調える。
6. 溶き卵を回し入れ、火が通ったらスープの完成。
YouTubeの動画内容
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