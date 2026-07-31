タレントのスザンヌさんが2026年7月30日にインスタグラムのストーリーズを更新し、当面の間、熊本県で経営している旅館の家族湯と大広間を開放することを発表した。

熊本県出身のスザンヌさん。2024年に老舗旅館を買収して改修し、2025年に「KAWACHI BASE-龍栄荘」としてグランドオープンさせていた。

7月28日に発生した熊本地震について、スザンヌさんは自身や家族の無事を報告していたが、30日に旅館の公式インスタグラムを更新。「被災され車中泊の方、断水などによりご入浴が困難な方、ボランティアでお越しいただいている方々を対象に7月31日からKAWATI BASE―龍栄荘―にて家族湯及び大広間をひとまず8月15日まで無料開放いたします」と発表した。

旅館側ではパンやおにぎりなどの軽食を準備位する予定だと明かし、「家族でゆっくり温泉に浸かり（もちろんおひとりやお友達とでも構いません）、涼しい大広間で仮眠など少しでも心を癒していただけたら幸いです」と呼びかけた。

スザンヌさんもこのポストを自身のインスタグラムのストーリーズで引用した。