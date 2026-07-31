「私を含め広島の選手6人が」

広島は7月30日、矢野雅哉（27）、前川誠太（23）の両内野手が広島県警本部に自宅などの家宅捜索を受けたと発表した。元選手の羽月隆太郎氏（26）が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物・エトミデートを使用したとして逮捕・起訴されてから半年以上が経過し、新たに事態が動き出したようだが、捜査は今後どのように展開していくのだろうか。

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これまでの経緯をまずは振り返っておこう。

羽月氏は2025年12月に同薬物を使用したとして逮捕・起訴され、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を受けた。羽月氏は公判やSNSで「周囲にも吸っているカープの選手がいた」「私を含め広島の選手6人が同じ人物からゾンビたばこを購入していた」旨を明かし、球団は調査に乗り出していた。

羽月氏（本人のInstagramより）、矢野・前川の両内野手

その後、ゾンビたばこを羽月氏に譲り渡したとして売人の男（38）が医薬品医療機器法違反（指定薬物の授与）の罪で起訴され、その売人と矢野、小園海斗内野手、そして田村俊介外野手、そして「BreakingDown」のCOOで「サナエトークン」への関与でも知られる溝口勇児氏らとが交遊する写真がSmartFLASHに掲載された。

ハードルは高そう

当初このプライベート写真報道について球団は静観の構えを見せたが、一転して矢野の出場選手登録を抹消して3軍での調整を命じた。鈴木球団本部長は取材に応じ「売人と呼ばれる人と密室にいること自体が強い疑惑を抱く状況。私としてはそういう選手を1軍のグラウンドでプレーしてもらうには抵抗がある」などと説明していた。

「今回の矢野と前川への家宅捜索の容疑は一連のゾンビたばこに関する捜査と同じ医薬品医療機器法違反についてです。今のところ違法薬物などは見つかっていないようです」

と、社会部デスク。

「前川の名前はこれまで出てきていませんでしたからそれも含めてショッキングな発表でした。2人が過去にゾンビたばこに関与していたことを疑わせる客観的な証拠を警察がつかんでいる可能性は高いと思います。家宅捜索はその裏付けという意味合いですが、結論から言うと医薬品医療機器法違反で起訴に持ち込むにはハードルが高そうです」（同）

過去の所持や購入

指定薬物の使用で起訴するためには尿や毛髪検査で陽性反応が出ることが大事だ。仮に薬物を以前に使用していたとしても中止してからそれなりに時間が経っている場合、検査結果は「陰性」になる可能性が極めて高い。吸引器具を使用したことがあったとしても処分しているのが普通だろう。それでも起訴する可能性はあるのだろうか。

「違法薬物の売人のスマホなどには、薬物を使ったとか、これから使うとか、使った後の感想とか受け渡し方法や報酬額に関するやり取りが存在していることがあります。そういったやり取りに加え、それを裏付ける口座上の動きとか薬物の配送伝票などが残っていれば“過去の所持や購入”を立証できるかもしれません。あるいは、羽月氏がこの2選手と“ある日”に一緒にゾンビたばこを吸ったと証言し、売人側にも当日の取引メモが存在し、2選手のスマホからも購入や使用をうかがわせるやり取りが見つかるとか……そういった展開ですね」（同）

略式起訴か在宅起訴か

ただ、そうやって証拠を積み重ねたとしても「現物はないけど過去に所持していた可能性はありそう」というレベルに留まる。

「やり取りされた薬物がゾンビたばこか否かを今となっては確認できない点も厄介ですね。それでもこれだけ証拠がそろうなら略式起訴（罰金刑）くらいはあり得るかもしれません。これまで球団の調査などには一貫して使用を否定してきたとされる選手が使用についてどう説明するか否かもポイントになると思いますが」（同）

ところで、薬物事案でままあるのは「それが違法薬物だと知らなかった」という捜査対象者や重要参考人の言い逃れなのだという。

「その主張を崩すためには、デジタル・フォレンジック（犯罪の立証のための電磁的記録の解析技術及びその手続き）を活用してスマホ内のやり取りをくまなく分析する必要があります。その結果、前後の文脈から本人が違法性を認識していた、未必の故意があったことを証明できれば起訴に近づく。隠語の使用や隠蔽の痕跡があると略式起訴に留まらず在宅起訴（正式な裁判）が見えてくるかもしれません」（同）

「予想しない選手」

広島の松田元（はじめ）オーナーは県警の捜査について「ショックが大きい。（ファンに）非常に申し訳ない気持ちで一杯。予想しない選手が出てきたので非常に驚いている。一生懸命やっている選手も疑われることが気の毒」などと涙ぐみながら謝罪したという。

前半戦を終えての主催1試合の平均観客数は2万6809人で前年同期比でおよそ4％減。12球団で最悪の下落幅となったところに追い打ちをかけるような出来事だった。

オーナーの「予想しない選手」という表現から気になるのは、「矢野一人ならまだしも」という意味なのか、「他にまだ予想していた選手がいるのか？」という点だろう。

この件、まだ広がりを見せるのだろうか。

「今回の家宅捜査の対象は著名人なので県警本部長まで話を通しているとのことですから、形式的なものではない。羽月氏の件が結審したとはいえ、売人の公判はこれからですし県警は本腰を入れて捜査しているということです」（同）

警視庁が

「実はゾンビたばこをめぐっては関東の球団所属の人物の関与が取りざたされ、警視庁が捜査に乗り出す可能性もありました。それは立ち消えになったようですが、今回の捜索で決定的な証拠や立ち消えになったその捜査につながる証拠が出てくることへの期待も高かったはずです。一方で捜査を尽くしている姿勢をアピールするという狙いもまた警察にあったと見ています。世の中には一連のゾンビたばこ疑惑について不信感を抱いている人がまだまだ多く、FLASHの報道もあって真相究明への期待は高いですからね」（同）

NPB（日本プロ野球）の球団は法的・制度的には民間企業の私有財産や子会社だが、地域社会への影響力は強く、文化的公共財としての役割も持つ。社会の公器としての側面が強くあることを警察は強く意識して動いたと見られる。

デイリー新潮編集部