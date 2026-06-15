日本サッカー協会（JFA）は30日、男子の28年ロサンゼルス五輪予選を兼ねるU―23アジア杯の日本開催が決まったと発表した。開催時期は28年1月か、3〜4月の予定で、複数の関係者によれば、会場は大阪と福岡で調整されていることが分かった。

ロス五輪男子のアジアの出場枠はわずか2枠で、U―23アジア杯の上位2チームが出場権を得る。3.5枠だった24年パリ五輪に比べ出場権争いが厳しくなるため、日本協会はホームの後押しを受けられるよう招致を進めていた。

JFAの宮本会長は「心からうれしく思う。五輪への切符を懸けた真剣勝負を、ぜひ多くの皆さんに会場で見ていただき、U―23日本代表をはじめ、アジア各国の選手たちの躍動を感じていただきたい」とコメント。アジア連盟（AFC）によると、ヨルダン、キルギス、カタール、ウズベキスタンなどと招致を争った末に、日本は世界水準の施設や運営面のリスクの少なさなどが評価されたという。

五輪代表を率いるのは来年3月からA代表の指揮官も兼任する大岩剛監督。9大会連続での本大会出場を目指す中、予選の自国開催は環境面や調整面においても追い風となる。