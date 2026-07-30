第3子妊娠中のナタリー・ポートマン、マタニティフォトに反響
第3子妊娠中のナタリー・ポートマンが、インスタグラムでマタニティフォトを公開。その美しさに、ファンから「恵そのもの」「美しい」などと称賛が寄せられているほか、グウィネス・パルトロウやジェニファー・ガーナー、ジュリアン・ムーアらセレブの心も捉えたようだ。
【写真】第3子妊娠のナタリー・ポートマン、エレガントなマタニティルック披露
明るい窓辺で、ブルーのシャツを素肌に羽織り、大きく膨らんだお腹を抱きしめるようにポーズを取る写真を公開したナタリー。女性セレブのポートレートを数多く手がけているフォトグラファーのシェルビー・ダンカンが撮影したもので、ナタリーは「あなたに会える日を指折り数えてる」とメッセージを寄せた。
この投稿にはファンのみならず、グウィネス・パルトロウ、ジェニファー・ガーナー、ジュリアン・ムーアらセレブからもハートの絵文字が多数贈られている。
振付師・映画監督の元夫ベンジャミン・ミルピエとの間に、現在15歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけたナタリーは、昨年3月頃から、同い年のフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと交際。
今年4月に米Harper’s BAZAARのインタビューで、子どもを授かったことを公表し、「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」とコメント。妊娠することの奇跡を身に染みて感じていると明かしていた。
なお、タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいると伝えられている。
引用：「ナタリー・ポートマン」Instagram（＠natalieportman）
【写真】第3子妊娠のナタリー・ポートマン、エレガントなマタニティルック披露
明るい窓辺で、ブルーのシャツを素肌に羽織り、大きく膨らんだお腹を抱きしめるようにポーズを取る写真を公開したナタリー。女性セレブのポートレートを数多く手がけているフォトグラファーのシェルビー・ダンカンが撮影したもので、ナタリーは「あなたに会える日を指折り数えてる」とメッセージを寄せた。
振付師・映画監督の元夫ベンジャミン・ミルピエとの間に、現在15歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけたナタリーは、昨年3月頃から、同い年のフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと交際。
今年4月に米Harper’s BAZAARのインタビューで、子どもを授かったことを公表し、「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」とコメント。妊娠することの奇跡を身に染みて感じていると明かしていた。
なお、タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいると伝えられている。
引用：「ナタリー・ポートマン」Instagram（＠natalieportman）