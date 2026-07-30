25歳・影山優佳、大人な“袋とじ”に反響 ランジェリー＆ニーハイ姿にファン興奮「初めてこんなお姿を…」「W杯とは別人」「ビックリ」
元日向坂46で俳優の影山優佳（25）が29日、自身のインスタグラムを更新。きょう30日発売の初フォトエッセイ『影まで愛して』（マガジンハウス）の“袋とじ”カットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】衝撃の袋とじカット！ランジェリー＆ニーハイ姿で魅了する影山優佳
影山は「フォトエッセイ『影まで愛して』の巻末には、“袋とじ”が付いています。紙で、言葉で、指先で、人に触れる体験を、私のいたずら心とともにおさめました。覗きたくなったら、手に取ってみてください。7月30日、間も無く発売です」と投稿した。
公開されたカットでは、ジャケットを羽織り、ニーハイソックスを合わせた大人な雰囲気のスタイルを披露。巻末の“袋とじ”にはランジェリーカットが収められている。
本作は、「本当の自分＝影を伝えたい」という思いを込めた初のフォトエッセイ。「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」など、自身の内面についても率直につづっている。
この投稿にファンからは「20冊ぐらい買っちゃいました笑」「え?! 初めてこんなお姿を…」「ヤバい何この色気」「大人な雰囲気がたまりません！しかも、ニーハイ姿！」「ユニフォームからの高低差で耳キーンなるわ」「イメージが全然違くて、ビックリです」「ワールドカップとのギャップ」「影ちゃん！どうしたの？W杯とは別人」などの反響の声が届いている。
影山は2001年5月8日生まれ、東京都出身。O型。2016年5月8日「けやき坂46(現・日向坂46)オーディション」に合格しデビュー。多くのバラエティ・クイズ番組でも活躍、MENSA会員になったことでも話題に。また『2022 FIFAワールドカップカタール』でコメントや予想で注目を集めた。2023年7月19日に卒業コンサートを開催し、グループを卒業した。
現在はドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活動。2026年7月、デビュー10周年の節目に初のエッセイ集『影まで愛して』を刊行。
【写真】衝撃の袋とじカット！ランジェリー＆ニーハイ姿で魅了する影山優佳
影山は「フォトエッセイ『影まで愛して』の巻末には、“袋とじ”が付いています。紙で、言葉で、指先で、人に触れる体験を、私のいたずら心とともにおさめました。覗きたくなったら、手に取ってみてください。7月30日、間も無く発売です」と投稿した。
本作は、「本当の自分＝影を伝えたい」という思いを込めた初のフォトエッセイ。「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」など、自身の内面についても率直につづっている。
この投稿にファンからは「20冊ぐらい買っちゃいました笑」「え?! 初めてこんなお姿を…」「ヤバい何この色気」「大人な雰囲気がたまりません！しかも、ニーハイ姿！」「ユニフォームからの高低差で耳キーンなるわ」「イメージが全然違くて、ビックリです」「ワールドカップとのギャップ」「影ちゃん！どうしたの？W杯とは別人」などの反響の声が届いている。
影山は2001年5月8日生まれ、東京都出身。O型。2016年5月8日「けやき坂46(現・日向坂46)オーディション」に合格しデビュー。多くのバラエティ・クイズ番組でも活躍、MENSA会員になったことでも話題に。また『2022 FIFAワールドカップカタール』でコメントや予想で注目を集めた。2023年7月19日に卒業コンサートを開催し、グループを卒業した。
現在はドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活動。2026年7月、デビュー10周年の節目に初のエッセイ集『影まで愛して』を刊行。