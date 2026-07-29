28日に発生し最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」を受け、8月2日に開催が予定されていたサッカー天皇杯の熊本県予選が中止となることが決まった。29日に熊本県サッカー協会およびJ3熊本が発表した。

J3熊本の公式サイトで「このたび、8月2日（日）に開催を予定しておりました『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会 熊本県代表決定戦』につきまして、令和8年熊本地震の影響を受け、熊本県サッカー協会が関係機関と協議を重ねた結果、ご来場いただく皆様、選手、大会関係者の安全確保を最優先に考え、本大会の中止を決定いたしました」と報告。

その上で大会要項に基づき、J3熊本が熊本県代表チームとして、天皇杯本大会へ出場することが決定したと説明し、クラブは「ファン・サポーターの皆様をはじめ、熊本学園大学の皆様、全ての関係者の皆様におかれましては、熊本県サッカー協会の皆様の決断につきまして何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

そして「地震の余震等も懸念される状況が続いております。皆様におかれましては、身の回りの安全を第一にお確保いただき、どうか十分にお気をつけてお過ごしください」と伝えていた。