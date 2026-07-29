【Amazon】史上最薄のiPhone Airが最大26%OFFに
持ち運びやすさと実用性を兼ね備えた人気モデルをお得に手に入れるチャンス。今だけの特別価格、気になる方は早めの購入がおすすめです！
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
177,800円 → 139,800円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
212,800円 → 156,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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薄くて軽く、これまでで一番タフ
わずか5.6mmという、iPhone史上もっとも薄くて軽い「iPhone Air」。頑丈で軽い「チタニウムフレーム」を採用し、背面は従来の4倍割れにくいガラスでガードされています。
プロレベルの高性能で、一日中使えるタフなバッテリー
iPhone史上もっとも効率よく動く「A19 Proチップ」を搭載。ゲームも動画編集もサクサク快適にこなせます。
動画なら最大27時間も続けて再生できるタフなバッテリーも魅力。さらに、マグネットでピタッとくっつく「MagSafeバッテリーアクセサリ」を組み合わせれば、さらに最大13時間長く楽しめます。
写真も動画もバッチリ。進化したカメラ
カメラには、2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを搭載。その場の最高の瞬間を簡単に切り取れます。
自撮り用のフロントカメラは「18MP」にパワーアップし、みんなが画面にきれいに収まるように自動で調整。さらに、前後のカメラで同時に動画を撮れる「デュアルキャプチャビデオ」など、楽しい機能が満載です。
新しいiOSで、見た目も使いやすさもアップ
iOSはLiquid Glassを採用した新しいデザインにアップデート。ロック画面がより生き生きとしたデザインになるほか、メッセージアプリで背景をカスタマイズしたり、友達同士で投票を作ったり、電話がかかってきたときに役立つ「着信スクリーニング」など、便利な機能が搭載されています。
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76,800円 → 67,800円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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