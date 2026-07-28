《顔細くなったよね》

《痩せたなぁ》

7月27日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演した伊集院光の姿に、視聴者は思わず目を疑った。首まわりはほっそりし、頬は以前よりもこけた印象だったからだ。Xには心配の声が相次いだ。実は、この激やせが話題になる前から、伊集院はさまざまな試練に直面していた。

「7月20日深夜放送の『月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力』（TBSラジオほか）では、腰痛の悪化を告白しました。腰に負担のかかる仕事は見合わせたいと語り、2時間生放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）や、階段の上り下りがある『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレビ朝日系）についても、腰へのダメージの大きさを吐露していました」（芸能担当記者）

その不安は現実となり、『ぽかぽか』の一時降板が発表された。

さらに伊集院にショックを与えたのが、7月14日、山田五郎さんが原発不明がんのため亡くなったという報せだった。芸能プロ関係者が語る。

「7月22日放送の『伊集院光のタネ』（ニッポン放送）で、伊集院さんは山田さんを追悼し、『僕は日本の損失だと思っています』『120歳だって早いくらい』と、何度も声を詰まらせていました。

同日に更新したXにも《悔しい。悲しい。虚しい》と投稿。盟友を失った喪失感の大きさが伝わってきました」（同）

伊集院と山田さんは、長年にわたり交流を続けてきた。

「伊集院さんは、山田さんが『タモリ倶楽部』（テレビ朝日系）に『お尻評論家』として出演していたころから交流を持ち、2000年放送の『CX NUDE DV』（フジテレビ系）の人気コーナー『ザ・会議室』では、みうらじゅんさんをまじえた3人で共演しています。

その後も『発見！ニッポンの100年 企業の（秘）映像タイムズ』（BSテレ東）や『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に “テレ東批評”』（テレビ東京系）などで顔を合わせ、互いに刺激を与えあう関係でした。山田さんの博識さや軽妙な語り口を、伊集院さんは心から尊敬していました」（同）

もっとも、激やせ自体は、人間ドックで血糖値の上昇を指摘されたことを機に生活習慣を見直し、125kgから108kgまで減量した成果でもある。

「とはいえ、腰痛による仕事への影響と、盟友との突然の別れが重なったタイミングだけに、心身の負荷も相当あったはずです」（同）

環境変化が重なったことで、ファンはさらに心配することとなってしまった。