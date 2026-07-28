俳優の武田久美子（57）が、抜群のスタイルが際立つビキニショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】武田久美子の大胆ビキニ姿

1982年に映画『ハイティーン・ブギ』のヒロインを演じて俳優デビューした武田。翌年には歌手デビューも果たし、1989年に発売した写真集で披露した「貝殻ビキニ」が大きな話題になるなど、グラビアクイーンとしても活躍した。

Instagramでは、スタイル際立つ純白のドレス姿や、貝殻プリントのビキニショットなど、色気あふれる姿を披露しており、反響を呼んでいる。

2026年9月9日には、23年ぶりとなる写真集の発売を控えており、7月25日の投稿では、「写真集の撮影時のオフショット。久方ぶりに水着姿を披露しなくてはと、ワインも飲まずに頑張りました」と撮影秘話を明かし、オフショットを公開した。

スタイル際立つビキニショットに、ファンからは「現役感ハンパない美ボディー」「たまらなく美しい！」「まさしく神ボディー」「ゴージャスーー！！」「ナイスバディ！！」「まさに女神の神々しさに目がくらんじゃいます！」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）