2泊3日で、1人あたり約25万円…！ 1億円のバスで行く“謎の高級バスツアー”に密着

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した唯一無二の面白＆教養クイズに、サンドウィッチマンと豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

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名取裕子、国仲涼子、ウエンツ瑛士をゲストに迎えておくる本日7月27日（月）の同番組では、「2泊3日で、1人あたり約25万円!? 謎の高級バスツアー」に密着。スタジオメンバーもしびれた“豪華すぎるツアー内容”をくまなく調査する。

今回密着するのは、1億円もの超高級バスに乗って、夏の長野＆黒部を巡るツアー。

希少な高級和牛から、ウナギにフレンチまで――。ゴージャスな絶品グルメに舌鼓を打ちながら、猛暑とは無縁の絶景ひんやりスポットをたっぷり堪能していくのだが…。

さすがは超高額ツアー、その内容たるや一味も二味も違う。なんと黒部ダムでは、許可を得ている人だけが入れる貴重な場所にも潜入。その様子をVTRで見たスタジオメンバーも大きくテンションが上がっていく。

度肝を抜くお楽しみ要素は、まだまだてんこ盛り。調査に乗り出した二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）は、ツアーで立ち寄るサービスエリア限定の“あっと驚く進化系グルメ”に加え、スペシャルなサービスが目白押しの宿泊先も徹底リサーチ。

なんと1泊目の絶景温泉宿では、涙を流す客も…。特別な仕掛けが施された温泉を二階堂も体験。

続く2泊目の宿――標高2450メートルの場所にある予約困難な絶景ホテルでは、ここでしか見られない神秘の大絶景の数々はもちろん、二階堂が大興奮した“ある特別天然記念物”を探索するツアーも待っていた。

バスツアーが大好きだという名取は「25万円でも全然高くない」と絶賛。国仲も「私、1人で絶対行きます！」と宣言するほど心を奪われた高級バスツアー。どこまでも胸躍る極上ツアーの全貌は必見だ。