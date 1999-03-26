「マジでいいのか？」30年Ｗ杯でアルゼンチンに出場権を自動付与…FIFAによる“前代未聞の決定”に英紙が苦言「たった１試合開催するだけだぞ」
2030年のワールドカップはスペイン、ポルトガル、モロッコの３か国で共同開催される。ホストカントリーである３か国は当然、次大会の出場権が与えられるが、さらに特例として３つの国にも付与されることに決まった。ワールドカップ100周年を記念して、FIFA（国際サッカー連盟）がアルゼンチン、ウルグアイ、そしてパラグアイにも予選免除の特権を許したのである。
この“６か国共催”に対して英紙『The Sun』は「アルゼンチン、マジでいいのか？ FIFAによる前代未聞の決定で彼らは30年ワールドカップの出場権を自動的に得るのだ」と銘打った記事で疑問視した。
同紙は「たった１試合だけ開催するのがその理由だ」と皮肉を込め、「４年前のカタール大会で３度目のワールドカップ優勝を果たしたアルゼンチンは、1930年の第１回大会で決勝に進出したことを踏まえ、その功績を称える形で、リーベル・プレートの本拠地エスタディオ・モヌメンタルで１試合を開催する準備を進めている。第１回大会優勝のウルグアイとパラグアイも同様だ」と説明する。
そのうえで同紙は「とはいえ、アルゼンチンが自動的に出場権を得ることについては、一部から反発が出るのは必至だ。世界中で2300万を超えるファンが、アルゼンチン代表を今後の大会から追放するよう求める署名に賛同している。今大会ではアルゼンチンが王座防衛を目ざすなか、判定が同国に有利に働いているとしてファンから怒りの声が上がっていたのだ」と詰め寄る。
そして、「一方、８万を超えるアルゼンチン人が、驚くべきことにワールドカップ決勝の再試合を求めている。彼らは“仕組まれた審判”によってスペインが延長戦の末に勝利を手にしたと主張しているのだ」と論じ、「現在39歳のリオネル・メッシが30年ワールドカップに出場するかどうかは、まだ分かっていない」と続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】Ｗ杯決勝直後の大乱闘騒ぎ…発端となった“ロドリ殴打”の決定的瞬間！
この“６か国共催”に対して英紙『The Sun』は「アルゼンチン、マジでいいのか？ FIFAによる前代未聞の決定で彼らは30年ワールドカップの出場権を自動的に得るのだ」と銘打った記事で疑問視した。
そのうえで同紙は「とはいえ、アルゼンチンが自動的に出場権を得ることについては、一部から反発が出るのは必至だ。世界中で2300万を超えるファンが、アルゼンチン代表を今後の大会から追放するよう求める署名に賛同している。今大会ではアルゼンチンが王座防衛を目ざすなか、判定が同国に有利に働いているとしてファンから怒りの声が上がっていたのだ」と詰め寄る。
そして、「一方、８万を超えるアルゼンチン人が、驚くべきことにワールドカップ決勝の再試合を求めている。彼らは“仕組まれた審判”によってスペインが延長戦の末に勝利を手にしたと主張しているのだ」と論じ、「現在39歳のリオネル・メッシが30年ワールドカップに出場するかどうかは、まだ分かっていない」と続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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