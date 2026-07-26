THE RAMPAGE、2度目のカウントダウンライブの開催決定 アニバーサリーイヤーのスタートを飾るライブ
THE RAMPAGEが昨年に引き続き、2度目となるカウントダウンライブ『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2026→2027』を福岡・北九州メッセにて開催することが決定。本日広島にて開催されたライブツアーファイナル公演で発表された。
【写真】2027年にデビュー10周年を迎えるTHE RAMPAGE
THE RAMPAGEが単独でカウントダウンライブを開催するのは今回で2度目。昨年末、愛知でのカウントダウンライブでLDH PERFECT YEAR2026の幕開けを飾ったTHE RAMPAGEが、今年は福岡・北九州メッセを舞台に、その締めくくりと新たな年をRAVERS（ファンネーム）とともに祝う特別な一夜となる。昨年同様、ライブは大晦日12月31日22:00開演を予定している。
さらに、2027年1月25日にデビュー10周年を迎えるTHE RAMPAGEにとって、本公演はアニバーサリーイヤーのスタートを飾る記念すべきライブ。10周年という大きな節目を迎える彼らが繰り広げるスペシャルなカウントダウンライブが開催される。
チケットは8月3日15時からTHE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約開始。
【写真】2027年にデビュー10周年を迎えるTHE RAMPAGE
THE RAMPAGEが単独でカウントダウンライブを開催するのは今回で2度目。昨年末、愛知でのカウントダウンライブでLDH PERFECT YEAR2026の幕開けを飾ったTHE RAMPAGEが、今年は福岡・北九州メッセを舞台に、その締めくくりと新たな年をRAVERS（ファンネーム）とともに祝う特別な一夜となる。昨年同様、ライブは大晦日12月31日22:00開演を予定している。
さらに、2027年1月25日にデビュー10周年を迎えるTHE RAMPAGEにとって、本公演はアニバーサリーイヤーのスタートを飾る記念すべきライブ。10周年という大きな節目を迎える彼らが繰り広げるスペシャルなカウントダウンライブが開催される。
チケットは8月3日15時からTHE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約開始。