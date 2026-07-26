シンガー・ソングライターのちゃんみな（27）が25日放送の日本テレビ「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（土曜後11・00）にVTR出演。超人気アーティストとの関係を明かした。

この日の放送は、世界的人気を誇る「新しい学校のリーダーズ」に密着。アメリカ・ロサンゼルスの音楽フェスにもカメラが同行し、舞台裏がVTRで紹介された。

VTRには同じライブに出演していたちゃんみなが登場し、メンバーのMIZYU「お疲れ！変わらず」とハグ。MIZYUは「幼なじみです」と保育園から中学まで同級生であることを明かした。

ちゃんみなは「一生一緒にいましたよ、3歳から。小学生の時はベッタリだったよね」。MIZYUも「放課後も、夜ご飯まで」と応じた。ちゃんみなが「一緒にダンスクラブ立ち上げたんです」と明かすとMIZYUが「学校にもともとなくって」と補足した。

MIZYUは「信じてました、私たちは。こういうところで、いつかお互いがそれぞれ別のアーティストになって再会できることを」と再会を大喜び。ちゃんみなも「交換日記にも書いてあります」と幼少期からのお互いの夢だったことを明かした。