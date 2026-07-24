ホワイトハウスを訪問したドジャースナイン

ドジャースナインが23日（日本時間24日）、ホワイトハウスを訪問し、トランプ大統領と対面した。2年連続の参加となった大谷翔平投手に対しては、大統領が何度も話しかける場面があり、「大好きなんでしょうね」「大谷さんのこと褒めててすごーーーーい」と2人のやり取りに注目が集まった。

トランプ大統領はスピーチを始めると、まずは大谷の活躍について「彼はアメージングだ」などと絶賛。その後は他の選手を紹介していったが、たびたび大谷とコミュニケーションを取っていた。

ワールドシリーズMVPの山本を紹介し、握手を求めた際には、近くにいた大谷も巻き込み「どっちのほうがいい投手なんだ？」と質問。また、フリーマンを紹介した際にも、逆方向にいた大谷に対し「ショウヘイ！ 彼はいい活躍をしていますか？ フレディはいい活躍をしていますか？」と意見を求めた。突然の質問に大谷は苦笑いしてタジタジだった。

その後、大谷は大統領執務室にも招かれ、記念品を受け取って2ショット写真を撮影。ホワイトハウス公式X（旧ツイッター）も写真を公開している。

大統領との交流には「トランプほんまに大谷さんのこと好きなのかね」「トランプ大統領的には大谷さんを指さしていたからお気に入りなんだね」「トランプさん、大谷・山本を褒めまくる」などとコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）