グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、ショーパン姿で健康美 「素敵」「最高」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが24日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
今回の投稿では「おはよう 今日は頑張れ取材デイ 頑張るるるるるるるるーーーーーー 夏休み終わっちゃったけど、今日頑張れば土日ーーーーー」とつづり、眩しい笑顔でのショーパン姿を投稿。ファンからは「アングルいい」「素敵」「お疲れ様です！」などの声が寄せられた。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
今回の投稿では「おはよう 今日は頑張れ取材デイ 頑張るるるるるるるるーーーーーー 夏休み終わっちゃったけど、今日頑張れば土日ーーーーー」とつづり、眩しい笑顔でのショーパン姿を投稿。ファンからは「アングルいい」「素敵」「お疲れ様です！」などの声が寄せられた。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）