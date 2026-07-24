熊本県警は、警察署内で性的な行為をしたとして、男女2人の警察官を減給処分としました。

【写真を見る】＜男女2人の警察官が夜勤中に性的行為＞熊本県警が減給処分 警察署内の仮眠室や倉庫で 2人は依願退職

減給10分の1（1か月）の懲戒処分を受けたのは、県警本部勤務の30代の男性巡査長と、警察署勤務の20代の女性巡査長です。

夜勤中、署内の仮眠室や倉庫で

県警監察課によりますと当時、同じ職場で夜勤中だった2人は、去年11月と今年1月、警察署内の仮眠室や倉庫で性的な行為をしていました。

今年、県警本部に匿名の情報提供があり、2人に確認したところ、事実を認めたということです。

2人は24日付けで依願退職しています。

渋谷明紀 首席監察官のコメント「今回の不適切異性交際等事実は、警察職員としてあるまじき行為であり、県民の皆様に深くお詫び申し上げます。全職員に対する指導等を徹底し、再発防止に務めてまいります」

処分を受けた男性警察官のコメント「県警全体に迷惑をかけた。警察官としてあるまじき行為で申し訳ない。自覚のなさがあった」

処分を受けた女性警察官のコメント「組織に多大な迷惑をかけてしまった。申し訳ない。職を辞して責任を取る。申し訳ない」