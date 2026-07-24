「提示額の約二倍を求めている」３大会連続でＷ杯出場を逃したイタリア代表、ペップ招聘を望むも交渉は難航か。母国紙が報道「責任の大きさに悩んでいる」
2025-26シーズン限りでマンチェスター・シティの指揮官を退任したペップ・グアルディオラは、イタリア代表の再建を担うのか。
2016年にバイエルンの監督を退任するとともに、シティに招聘された55歳のスペイン人指揮官は、在任10シーズンでプレミアリーグ６回、チャンピオンズリーグ１回、FAカップ３回、カラバオカップ５回を含む、合計20個のタイトルをもたらした。
そんな名将に白羽の矢を立てているのが、３大会連続でＷ杯出場を逃しているイタリア代表だ。母国紙『La Gazzetta dello Sport』によれば、イタリアサッカー連盟（FIGC）のジョバンニ・マラゴ会長はグアルディオラを自国の代表チームに迎えたいと強く望んでおり、すでに強化担当の元イタリア代表DFパオロ・マルディーニ氏と、元ミラン幹部のレオナルド氏がバルセロナに出向き、プロジェクトを提示した。ただ、現時点で実現への道のりは険しいようで、こう報じている。
「グアルディオラは、『できる限りバルセロナで過ごせるようスタッフ体制を整える』と保証されたものの、代表監督として求められる責任の大きさに悩んでいる。彼は中途半端に物事に向き合う人物ではない。これまでのキャリアが物語るように、常に全力を注いできたからこそ、数々の偉大な成果を残してきた」
続けて、次のように強調した。
「現在、グアルディオラは家族に『しばらく休暇を取る』と約束している。彼はバイエルン退任以降、休んでいない。従って、家族が彼のコヴェルチャーノ（９月のネーションズリーグを考慮すれば、すぐにでも到着すべき代表の練習施設）行きを後押ししなければ、オファーを受け入れる可能性は低いだろう。現状は厳しい。理由の一つが、連盟が提示した年間1000万ユーロに及ぶ高額な年俸と、ペップ側の要求額との間に大きな隔たりがあることだ。グアルディオラは提示額の約二倍を求めているとみられている」
同紙は「もしスペイン人指揮官が断れば、アンドレア・ピルロがロベルト・マンチーニやアントニオ・コンテをリードしているとみられる現在の監督候補の序列は一変し、再び混戦になる」と伝えている。
いまだ代表監督の経験がないグアルディオラ。クラブで築き上げた哲学を、アッズーリで披露する日は訪れるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2016年にバイエルンの監督を退任するとともに、シティに招聘された55歳のスペイン人指揮官は、在任10シーズンでプレミアリーグ６回、チャンピオンズリーグ１回、FAカップ３回、カラバオカップ５回を含む、合計20個のタイトルをもたらした。
そんな名将に白羽の矢を立てているのが、３大会連続でＷ杯出場を逃しているイタリア代表だ。母国紙『La Gazzetta dello Sport』によれば、イタリアサッカー連盟（FIGC）のジョバンニ・マラゴ会長はグアルディオラを自国の代表チームに迎えたいと強く望んでおり、すでに強化担当の元イタリア代表DFパオロ・マルディーニ氏と、元ミラン幹部のレオナルド氏がバルセロナに出向き、プロジェクトを提示した。ただ、現時点で実現への道のりは険しいようで、こう報じている。
続けて、次のように強調した。
「現在、グアルディオラは家族に『しばらく休暇を取る』と約束している。彼はバイエルン退任以降、休んでいない。従って、家族が彼のコヴェルチャーノ（９月のネーションズリーグを考慮すれば、すぐにでも到着すべき代表の練習施設）行きを後押ししなければ、オファーを受け入れる可能性は低いだろう。現状は厳しい。理由の一つが、連盟が提示した年間1000万ユーロに及ぶ高額な年俸と、ペップ側の要求額との間に大きな隔たりがあることだ。グアルディオラは提示額の約二倍を求めているとみられている」
同紙は「もしスペイン人指揮官が断れば、アンドレア・ピルロがロベルト・マンチーニやアントニオ・コンテをリードしているとみられる現在の監督候補の序列は一変し、再び混戦になる」と伝えている。
いまだ代表監督の経験がないグアルディオラ。クラブで築き上げた哲学を、アッズーリで披露する日は訪れるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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