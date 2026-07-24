〈趣里の夫・三山凌輝が既婚の元宝塚女優・花乃まりあと連日密会 公演後の打ち上げで「恋愛の役は距離を縮めたほうがいい」と主張していた〉から続く

「週刊文春」が報じた、趣里の夫でBE:FIRST元メンバーの三山凌輝（27）による“元宝塚トップ娘役”との密会。ミュージカル版「愛の不時着」でヒロイン役を務める女優・花乃まりあ（33）とランボルギーニで高級ホテルへ向かう姿などが撮られ、双方の所属事務所も「不適切な行動」と認めた。

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この一件に対し、Yahoo!ニュースのコメント欄（ヤフコメ）には8000件を超えるコメントが寄せられた。コメント欄では三山の行動に対する厳しい声が多く見られる。



ミュージカル『愛の不時着』で共演中の三山凌輝と花乃まりあ（『愛の不時着』公式HPより）

「遅かれ早かれ」という大勢の見方

ヤフコメで多く見られたのは、今回の報道に対する「驚きのなさ」を表明する声である。

あるユーザーは「なーんにも驚きはない。元々女性トラブルで大問題になってたじゃないか」とコメント。「結局浮気癖は治らない、という当たり前の結果がでただけ」と断じた。

別のユーザーも「まぁ世間は誰も驚かないでしょうね。驚くとしたら『予想より早めにやらかしたな』というくらいで」と投稿している。これまでの三山の活動を鑑み「その時は大真面目で真剣に思ってる覚悟や感情が、移ろいやすい人」と分析する声も見られた。

趣里への同情の声

趣里に対しては、同情とともに離婚を勧めるコメントが目立った。

「趣里さんもこれには流石に目を覚まして離婚すべきだよ。ずっとこういうトラブルに付き纏われて苦労とストレスと疲れが積み重なるだけ」などの声が寄せられている。

「三山さんは花乃さんに猛烈にアタックするだろうけど（女好きだから）既婚者でお子さんもいるから、さすがに大人な対応をするかな？と思ったが、まさかホテルに行くとは」や、「旦那さんとお子さんの事を思って踏みとどまってほしかったです」など花乃の行動について疑問視する声もあった。

「お気の毒です」

一方、結婚前から周囲が懸念を示していたとされる点に触れ、「大人の言うことは聞きなさい、というわかりやすい例」だとするコメントも複数見られた。あるユーザーからは「趣里さんの選んだ方とは言え、水谷豊さん蘭さん、お気の毒です」と趣里の両親である俳優の水谷豊、伊藤蘭夫妻の境遇を気遣う声も見られる。

父親としての自覚を問う声

子どもが生まれたばかりの時期であることへの批判も相次いだ。「子どもが生まれたばかりなのに父親としての自覚なし」といった声が寄せられている。

また、三山氏の舞台を観劇したというユーザーは「アフタートークで三山さんが子育てにまるで参加していないと感じられる発言があり、なんだかなぁとモヤモヤしていました」と証言。「パンフレットには、三山さんの帰りたくなる場所に『家庭』と書いていたんですけどね」と皮肉を込めた。

結婚からわずかな期間での不倫報道に、ヤフコメでは「驚きはないが時期が早すぎる」という反応が大勢を占めた。趣里の今後の判断にも注目が集まっている。

7月22日配信の「週刊文春 電子版」および7月23日発売の「週刊文春」では、三山と花乃が『愛の不時着』の稽古で親密になる様子、三山の愛車ランボルギーニで高級ホテルで密会するふたりの様子、三山と趣里の本当の夫婦関係などについて、写真と共に詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月30日号）