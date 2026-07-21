【爆笑】新しい掃除機の威力が強すぎてアワアワ！逃げ場を失う犬が可愛すぎる
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「新しい掃除機に手も足も出ない柴犬」を公開した。新しい掃除機の圧倒的なパワーと、飼い主の”あるミス”によって生み出されたワチャワチャな光景が収められている。
いつもご機嫌な柴犬のまめたろう。しかし、この日は父ちゃんが購入したという新しい掃除機が到着し、穏やかな日常が一変する。興味津々で段ボールを覗き込むまめたろうは、次々と部品が取り出されてもまだ事態を把握していなかった。しかし、ついに掃除機の吸い口が姿を現すと「掃除機ではないか！？」と疑念がMAXに。次第に距離を取り始め、掃除機が徐々に組み上がるにつれて、あからさまに笑顔が消えていく。
いざ掃除機を動かし始めると、まめたろうは動揺を隠せない様子。ここで父ちゃんに、カーペット用に使用するにも関わらず、自動で吸引力を調整しないモデルを買ってしまったという致命的なミスが発覚する。カーペットの上では強すぎる吸引力が働き、手前に引く方向にしか動かせなくなってしまったのだ。
思い通りに動かない掃除機に、まめたろうは勝手に追い詰められてアワアワ。遠くで見ていればいいのに、なぜか時々近づいてはビビり散らかし、以前の掃除機では好戦的に吠えていたが、その勇ましさはもはやどこにもない。逃げ場を失ったまめたろうは、最終的についにベッドの上へと避難してしまった。
肝心の新しい掃除機は、2日前に掃除をしたばかりにもかかわらず、驚くほどの抜け毛をしっかりとキャッチし実力を発揮。一方のまめたろうは、新しい掃除機に手も足も出なかったものの、無事に掃除が終わって父ちゃんに優しく撫でられると、ようやく安心したような表情を見せた。日常の予期せぬハプニングと、それに翻弄される愛らしいリアクションに、思わずクスッとさせられる動画となっている。
いつもご機嫌な柴犬のまめたろう。しかし、この日は父ちゃんが購入したという新しい掃除機が到着し、穏やかな日常が一変する。興味津々で段ボールを覗き込むまめたろうは、次々と部品が取り出されてもまだ事態を把握していなかった。しかし、ついに掃除機の吸い口が姿を現すと「掃除機ではないか！？」と疑念がMAXに。次第に距離を取り始め、掃除機が徐々に組み上がるにつれて、あからさまに笑顔が消えていく。
いざ掃除機を動かし始めると、まめたろうは動揺を隠せない様子。ここで父ちゃんに、カーペット用に使用するにも関わらず、自動で吸引力を調整しないモデルを買ってしまったという致命的なミスが発覚する。カーペットの上では強すぎる吸引力が働き、手前に引く方向にしか動かせなくなってしまったのだ。
思い通りに動かない掃除機に、まめたろうは勝手に追い詰められてアワアワ。遠くで見ていればいいのに、なぜか時々近づいてはビビり散らかし、以前の掃除機では好戦的に吠えていたが、その勇ましさはもはやどこにもない。逃げ場を失ったまめたろうは、最終的についにベッドの上へと避難してしまった。
肝心の新しい掃除機は、2日前に掃除をしたばかりにもかかわらず、驚くほどの抜け毛をしっかりとキャッチし実力を発揮。一方のまめたろうは、新しい掃除機に手も足も出なかったものの、無事に掃除が終わって父ちゃんに優しく撫でられると、ようやく安心したような表情を見せた。日常の予期せぬハプニングと、それに翻弄される愛らしいリアクションに、思わずクスッとさせられる動画となっている。
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