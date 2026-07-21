ついに来たぞ！マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』より、初の本格予告編がオンライン解禁となった。日本語版も公開されている。

本作は、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来7年ぶりに「アベンジャーズ」の名を冠する劇場映画。『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』（2014）や『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）、『エンドゲーム』を手がけたアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が監督に復帰する。

最大の注目は、MCUでアイアンマン／トニー・スターク役を演じてきたロバート・ダウニー・Jr.が、悪の科学者ドクター・ドゥーム役で復帰すること。さらに『エンドゲーム』を最後に物語から退いていたクリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャースも再登場し、クリス・ヘムズワース演じるソーをはじめとする歴代ヒーローたちと合流する。

映像では、ロバート・ダウニー・Jr.による新たな宿敵ドクター・ドゥームが本格初登場。ソーが中心となり、ニュー・アベンジャーズ（サンダーボルツ）、ファンタスティック・フォー、アベンジャーズの面々が集結。ワカンダの戦士たちやX-MENも登場し、ガンビットとシャン・チーといった意外なヒーローたちが顔を合わせる一方、ロキはTVAから成り行きを案じている。

最後にはソーがスティーブ・ロジャースと夢の再会。「あり得ない」と驚くソーが掲げたムジョルニアが、スティーブの手に寄せられる……。

（C）2026 MARVEL （C）2026 MARVEL

出演者には、アンソニー・マッキー、セバスチャン・スタン、レティーシャ・ライト、ポール・ラッド、トム・ヒドルストン、シム・リウ、フローレンス・ピュー、デヴィッド・ハーバーらMCUのヒーロー陣が集結。『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』のペドロ・パスカル、ヴァネッサ・カービー、ジョセフ・クイン、エボン・モス＝バクラックも参戦する。

また、パトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、ジェームズ・マースデン、レベッカ・ローミン、アラン・カミング、ケルシー・グラマーら、20世紀フォックス版「X-MEN」シリーズのキャストも復帰。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でガンビット役を演じたチャニング・テイタムも名を連ねており、MCUの枠を超えた史上最大級のクロスオーバーが実現する。

現時点までに発表されている出演者は以下の通り。

クリス・ヘムズワース（ソー） ヴァネッサ・カービー（インビジブル・ウーマン／スー・ストーム、ファンタスティック・フォー） アンソニー・マッキー（キャプテン・アメリカ／サム・ウィルソン） セバスチャン・スタン（ウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ） レティーシャ・ライト（ブラックパンサー／シュリ） ポール・ラッド（アントマン／スコット・ラング） キャスリン・ニュートン（キャシー・ラング） ワイアット・ラッセル（U.S. エージェント／ジョン・ウォーカー、サンダーボルツ* ） テノッチ・ウエルタ・メヒア（ネイモア） エボン・モス＝バクラック（ザ・シング／ベン・グリム、ファンタスティック・フォー） シム・リウ（シャン・チー） フローレンス・ピュー（ブラック・ウィドウ／エレーナ・ベロワ、サンダーボルツ*） ケルシー・グラマー（ビースト／ヘンリー“ハンク”・マッコイ、X-MEN） ルイス・プルマン（セントリー／ボブ、サンダーボルツ*） ダニー・ラミレス（ファルコン／ホアキン・トレス） ジョセフ・クイン（ヒューマン・トーチ／ジョニー・ストーム、ファンタスティック・フォー） デヴィッド・ハーバー（レッド・ガーディアン／アレクセイ、サンダーボルツ*） ウィンストン・デューク（エムバク） ハナ・ジョン＝カーメン（ゴースト／エイヴァ・スター、サンダーボルツ*） トム・ヒドルストン（ロキ） パトリック・スチュワート（プロフェッサーX／チャールズ・エグゼビア、X-MEN） イアン・マッケラン（マグニートー／エリック・レーンシャー、X-MEN） アラン・カミング（ナイトクロウラー／カート・ワグナー、X-MEN) レベッカ・ローミン（ミスティーク／レイブン・ダークホルム、X-MEN） ジェームズ・マースデン（サイクロップス／スコット・サマーズ、X-MEN） チャニング・テイタム（ガンビット／レミー・ルポー、X-MEN） ペドロ・パスカル（ミスター・ファンタスティック／リード・リチャーズ、ファンタスティック・フォー） ロバート・ダウニー・Jr.（ドクター・ドゥーム）

これまで本作からは、、、、に焦点を当てた4本の特別映像が順次公開されていた。2026年4月開催のCinemaConでは新映像が業界関係者に向けて限定上映されたが、物語を本格的に紹介する予告編が一般向けにオンライン公開されるのは今回が初となる。

ジョー・ルッソ監督は本作について、「たくさんのキャラクター、あらゆるストーリーが混ざり合う、この10年で最も壮大な2部作になる」と予告。物語は翌年公開予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』へと続いていく。

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映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日に日米同時公開。

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