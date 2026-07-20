フジテレビ・生野陽子アナ、社会部に異動の後輩と笑顔で2ショット「仲良しが伝わってくる」
フジテレビアナウンサーの生野陽子が20日までにInstagramを更新。異動となった後輩とのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】『Live News イット！』出演者の集合ショットも
生野が投稿したのは先日、アナウンス局から報道局社会部へ異動となることが明らかになった山中章子との2ショット。複数公開されている写真には笑顔で並んだ2人のほか、『Live News イット!』で共演する木村拓也、宮本真綾も交えたにこやかな4ショットも収められている。
投稿の中で生野は後輩の山中について「若い頃から公私ともに色んな話をしてきたね。本当にありがとう」とつづり「皆んなからの信頼が厚いあやちゃん！次のステップも心から応援しています！！」とコメントしている。
この投稿にファンからは「仲良しが伝わってくる」「笑顔が素敵」「カワイイです」などの声が集まっている。
■生野陽子（しょうの ようこ）
1984年5月17日生まれ。福岡県出身。大学在学中からタレントとして地元・福岡の情報番組に出演。大学卒業後の2007年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』、『Live News イット！』、『ノンストップ！』などの番組に出演。プライベートでは2014年に同期入社の中村光宏と結婚。2019年4月に第1子女児を出産。2021年8月には第2子男児を出産している。
引用：「生野陽子」Instagram（@yoko_shono）
【別カット】『Live News イット！』出演者の集合ショットも
生野が投稿したのは先日、アナウンス局から報道局社会部へ異動となることが明らかになった山中章子との2ショット。複数公開されている写真には笑顔で並んだ2人のほか、『Live News イット!』で共演する木村拓也、宮本真綾も交えたにこやかな4ショットも収められている。
この投稿にファンからは「仲良しが伝わってくる」「笑顔が素敵」「カワイイです」などの声が集まっている。
■生野陽子（しょうの ようこ）
1984年5月17日生まれ。福岡県出身。大学在学中からタレントとして地元・福岡の情報番組に出演。大学卒業後の2007年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』、『Live News イット！』、『ノンストップ！』などの番組に出演。プライベートでは2014年に同期入社の中村光宏と結婚。2019年4月に第1子女児を出産。2021年8月には第2子男児を出産している。
引用：「生野陽子」Instagram（@yoko_shono）