クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』は、キャスト陣の役作りも桁外れだ。中でも主人公オデュッセウス役マット・デイモンの入り込みぶりは、注目ポイントの1つ。デイモンの体の仕上がりについて、共演者のロバート・パティンソンが明かしている。

本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』を、ノーラン監督が映画化するアクション超大作。トロイア戦争終結後、イタケの王オデュッセウスが、家族の待つ故郷へ帰還するため、神々の介入や怪物、荒れ狂う海など数々の試練に立ち向かう姿を描く。

パティンソンが演じるアンティノオスは、王であるオデュッセウスが不在の間、アン・ハサウェイ演じる王妃ペネロペに結婚を迫る大勢の求婚者の一人。敵対する関係性ながら、パティンソンはデイモンの役者魂に心を打たれたようだ。

のインタビュアーから「デイモンとの仕事はどうでした？そういえば、彼すさまじい引き締まりぶりでしたよね」と尋ねられたパティンソンは困ったような表情で「やばかったですよ」と返している。

「シャツ越しに腹筋が割れているのが見えたんですよ。初日に“どうして腹筋が見えるの？ゆるいTシャツを着てるのに！”ってなりましたもん。解せないですよ、やばかった。」

それもそのはず、デイモンはオデュッセウスを演じるにあたって、ストイックな体型管理に臨んでいる。ノーランから直々に「引き締まっているけど強くあってほしい」と要請され、ハードなトレーニングをこなし、グルテンフリーにもした。

また、パティンソンは『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』のために筋トレに励んだにも関わらず、周囲からは「全然筋トレしてなかったよね」と不本意な反応を受けたもある。『ザ・バットマン2（原題）』が控えるパティンソンは、見事に引き締まったデイモンに刺激を受けただろうか。

パティンソンと同じく、今回がノーラン作品初出演となるトム・ホランドも、「いつも笑顔でその場にいてくれて、いつも周りを笑わせてくれるし、みんながベストを出せるように励ましてくれました。マットがいなければ全く違う経験になったでしょうね」とデイモンを賞賛している。

『インターステラー』『オッペンハイマー』とノーラン作品に出演してきたデイモンは『オデュッセウス』で満を持しての主演。スクリーンでの存在感は、現場の大きな力にもなっていたのだろう。

『オデュッセイア』はオデュッセウス役マット・デイモン、ペネロペ役アン・ハサウェイ、テレマコス役トム・ホランドほか、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、ロバート・パティンソンら豪華スターが揃い踏みする。監督・脚本はクリストファー・ノーラン、撮影はホイテ・ヴァン・ホイテマ、音楽はルドウィグ・ゴランソンが担当する。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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