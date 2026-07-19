"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーなど、過激な企画で炎上を繰り返すイギリス出身のインフルエンサー、ボニー・ブルー（27）。妊娠中だと主張する彼女が7月4日、「ミルク・ミー」と題した新イベントを開催した。

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ボニーは今年2月、避妊具なしで400人以上の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"を敢行した後、妊娠を電撃発表。話題づくりではないかと真偽を疑う声が続出し、現在に至るまで議論が続いている。

妊娠中とされるボニーだが、その企画は過激さを増している。6月上旬には、衝撃の"ベビーシャワー"イベントを行った。海外事情に詳しいジャーナリストの解説。

「ベビーシャワーとは、"生まれてくる赤ん坊や妊婦に幸せがシャワーのように降り注ぐように"と願うアメリカ発の安産祈願パーティーのこと。ボニーはこれにインスピレーションを得て、"男たちが彼女に尿をかけ、関係を持つ"イベントを開催しました」

当然、批判が殺到したが、その反響の大きさにボニーはむしろ手応えを感じたのかもしれない。ベビーシャワーから間を空けず、7月4日に次なるイベントを行うことを宣言した。

イベントのターゲットは、ボニーいわく、「かろうじて成人した若者たち」。「（彼らは）同意書にサインして、私を搾乳することになる。搾乳が終われば、一人前の男になって帰っていくの。ミルクは男の子を大きく成長させるからね。すごく大きく……」と動画で告知した。

そして7月4日、「ミルク・ミー」と題したイベントがロンドンの邸宅でついに開催された。前出のジャーナリストが、その内容について明かす。

「イベントは約10時間続き、154人が参加したと発表されています。ボニー目当てに長蛇の列ができ、なんと屋外で6時間以上待った参加者もいたそうです。これでもボニーの体調に配慮して人数をかなり絞ったようで、数百人が入場を断られたといいます。

さすがのボニーといえど妊娠中の身体にはハードだったのか、『私は154回受け入れたけど、破水はしなかった。ただ、腰は壊れそうになったわ』とコメントしています。『クレームはひとつもなかったし、みんな私のお腹にとても優しく接してくれた』と参加者への感謝を述べました」

イベント後、ボニーは青い覆面を被った男たちに囲まれて微笑みを浮かべる写真などを公開している。妊娠の真偽は不明なままだが、彼女にとっては、自身の妊娠すらも"おいしいネタ"なのだろう。