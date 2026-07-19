『豊臣兄弟！』第28回 “秀吉”池松壮亮、奇跡の大作戦“中国大返し”を敢行！
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第28回「急げ！秀吉」が19日の今夜放送される。
【写真】信長を討った光秀（要潤）第28回「急げ！秀吉」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第28回「急げ！秀吉」あらすじ】
信長を討った光秀（要潤）は家臣の斎藤利三（内藤剛志）に、小一郎（仲野）を捕らえるよう指示。京に潜伏する小一郎は、備中の秀吉（池松壮亮）と、家族のいる長浜に急を知らせるとともに、畿内周辺の諸将が明智方につかないよう足止めをはかる。事態を知った家康（松下洸平）、勝家（山口馬木也）らもそれぞれの思惑で動く中、秀吉は信長の生存を信じ、毛利との和睦を急ぐ。そしてついに“中国大返し”が始まる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】信長を討った光秀（要潤）第28回「急げ！秀吉」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信長を討った光秀（要潤）は家臣の斎藤利三（内藤剛志）に、小一郎（仲野）を捕らえるよう指示。京に潜伏する小一郎は、備中の秀吉（池松壮亮）と、家族のいる長浜に急を知らせるとともに、畿内周辺の諸将が明智方につかないよう足止めをはかる。事態を知った家康（松下洸平）、勝家（山口馬木也）らもそれぞれの思惑で動く中、秀吉は信長の生存を信じ、毛利との和睦を急ぐ。そしてついに“中国大返し”が始まる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。