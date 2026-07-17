スペイン代表とアルゼンチン代表がW杯決勝で対戦する

北中米ワールドカップ（W杯）も残すは2試合となり、決勝戦でアルゼンチン代表とスペイン代表が対戦することが決まった。

FWリオネル・メッシとFWラミン・ヤマルの直接対決に注目が集まるなか、19年前の1枚が世界中で大反響となっている。スペイン紙「スポルト」は7月17日、両者の運命的な巡り合わせについて「この2人だけがW杯の伝説になり得る」と伝えている。

日曜日にニューヨークで開催されるW杯決勝では、スペインとアルゼンチンがタイトルを懸けて対戦する。この大一番を前に、同紙のフォトジャーナリストであるジョアン・モンフォルト氏が約19年前に撮影した、若き日のメッシが赤ん坊をお風呂に入れている1枚の写真がSNSで急激に拡散され、大きな注目を集めている。

同紙は、この奇跡的な写真について「スポルトだけが撮れた写真であり、この2人だけがW杯の伝説になり得る」とレポート。すでに世界王者の喜びを知るメッシに対し、ロカフォンダ出身のヤマルも同じ頂点を目指している現状に触れ、「メッシが風呂に入れていたあの赤ん坊が、世界サッカーで最も重要な試合の敵対者になる」と綴っている。

大会の頂点を決める大舞台で、かつて1枚の写真に収まった2人の名手が世界王者のタイトルを争う。かつてFCバルセロナで10番を背負った39歳と、現在の10番を背負う19歳。歴史に名を刻んでいるアルゼンチンの英雄と、新たな伝説を作ろうとしているスペインの若き才能の激突は、ピッチ上でどのような結末を迎えるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）