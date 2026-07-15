伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ57歳、シュノーケリングを満喫「可愛すぎる」「ナイス」
一昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、15日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦し、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
Instagramでは美しさあふれる近影などを度々投稿しており、今回はシュノーケリングを満喫する様子を公開。「東京に戻る日の早朝 1時間ちょいシュノーケル 水着持っていってなかったから 服のままで、、、優雅に泳ぐ海亀にずーっと見惚れてた 海亀達が浅瀬にいっぱい朝ごはんを 食べに来てたよ」とつづった。ファンからは「可愛すぎる」「ナイス」などの声が寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの57歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）
【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦し、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
■かとうれいこ
1969年生まれの57歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）