坂口健太郎の“憂い”に中野量太監督ほれ込む 『私はあなたを知らない、』新場面写真公開
俳優の坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』（8月28日公開）の新たな場面写真3点が公開された。あわせて、中野量太監督が坂口を主演に起用した理由も明らかになった。
【画像】静かで一人きりの日常を切り取ったそのほかの場面カット
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、約10年ぶりに中野監督が完全オリジナル脚本を手掛けた日仏共同製作のヒューマンサスペンス。坂口は、家族の温もりを知らずに育ち、“家族”という幸せを求めた末に愛する人を殺めてしまう孤独な青年・西山夕平を演じる。
天涯孤独の身で、東京の片隅で誰にも頼らず静かな日々を送る28歳の夕平。 ゴム手袋工場で契約社員として働いている。自ら決めたルーティンを淡々と繰り返し、一人の環境を「寂しい」とさえ感じていない。決まった時間に起き、朝はいつも同じコーンフレークを食べる。仕事中の食事は休憩室で一人、夜も効率を重視した質素な食生活を送る。コインランドリーへ通い、週に一度だけ近所のパン店で高級食パンを一斤購入する。
中野監督は夕平という人物について、「家族というものを知らず、孤独に淡々と生きている人物を描こうと思っていました。でも彼自身が世の中を恨んでいるわけではなく、社会の片隅で自分のペースで生きながら、どこかに寂しさを抱えている」と説明。
続けて、「彼の中での幸せや喜びもちゃんと入れたくて、週に一度の高級食パンがちょっとした楽しみになっているシーンも描きました」と明かす。
劇中では、食パンをきっかけに職場の新しいパート職員・紗月（堀田真由）との距離が縮まっていく。夕平にとって食パンは単なる好物ではなく、閉ざされていた人生が少しずつ動き始める象徴として描かれる。
また、中野監督は坂口を主演に起用した理由についても言及。
「僕はちょっと寂しさがあって、憂いがある人が好きなんです。坂口さんはまさにそういう方。かっこいいんだけど、情けない感じに見えるところもある。強さと弱さが共存しているように見えるところが夕平にぴったりだと思いました」と語った。
撮影現場では、シリアスなシーンの直前まで周囲と談笑していた坂口が、本番の声と同時に一瞬で夕平へ入り込む姿にスタッフも驚いたという。中野監督と何度も対話を重ねながら役を作り上げた坂口は、孤独と危うさを抱えながらも初めて知る家族の温もりに揺れる青年を繊細に演じている。
解禁された場面写真には、孤独を抱えながらも静かに日常を生きる夕平の、愛おしくも切ない表情が収められている。
【画像】静かで一人きりの日常を切り取ったそのほかの場面カット
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、約10年ぶりに中野監督が完全オリジナル脚本を手掛けた日仏共同製作のヒューマンサスペンス。坂口は、家族の温もりを知らずに育ち、“家族”という幸せを求めた末に愛する人を殺めてしまう孤独な青年・西山夕平を演じる。
中野監督は夕平という人物について、「家族というものを知らず、孤独に淡々と生きている人物を描こうと思っていました。でも彼自身が世の中を恨んでいるわけではなく、社会の片隅で自分のペースで生きながら、どこかに寂しさを抱えている」と説明。
続けて、「彼の中での幸せや喜びもちゃんと入れたくて、週に一度の高級食パンがちょっとした楽しみになっているシーンも描きました」と明かす。
劇中では、食パンをきっかけに職場の新しいパート職員・紗月（堀田真由）との距離が縮まっていく。夕平にとって食パンは単なる好物ではなく、閉ざされていた人生が少しずつ動き始める象徴として描かれる。
また、中野監督は坂口を主演に起用した理由についても言及。
「僕はちょっと寂しさがあって、憂いがある人が好きなんです。坂口さんはまさにそういう方。かっこいいんだけど、情けない感じに見えるところもある。強さと弱さが共存しているように見えるところが夕平にぴったりだと思いました」と語った。
撮影現場では、シリアスなシーンの直前まで周囲と談笑していた坂口が、本番の声と同時に一瞬で夕平へ入り込む姿にスタッフも驚いたという。中野監督と何度も対話を重ねながら役を作り上げた坂口は、孤独と危うさを抱えながらも初めて知る家族の温もりに揺れる青年を繊細に演じている。
解禁された場面写真には、孤独を抱えながらも静かに日常を生きる夕平の、愛おしくも切ない表情が収められている。