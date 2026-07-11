「1泊たった2,600円」大阪・鶴橋の激安ホテル滞在記！コスパ最強のひとり焼肉も必見
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【ホテル暮らし】鶴橋の激安ホテルに泊まって最高の大阪旅」と題した動画を公開した。ホテル暮らしを続けるサラリーマンの投稿者が、大阪・鶴橋にある1泊2,600円の激安ホテル「bnb+ Osaka Tsuruhashi」での宿泊体験と、周辺での絶品グルメを満喫する様子をレポートしている。
動画は、JR環状線鶴橋駅から徒歩2分という好立地にあるホテルの紹介から始まる。1階にはコンビニが併設されており、利便性は抜群。館内は土足厳禁で、スリッパに履き替えるシステムとなっている。共同ドミトリータイプのホテルだが、フロントがある2階のロビーは「おしゃれな雰囲気で綺麗」と好印象だ。
ドミトリー特有の環境を考慮し、フロント前には無料の耳栓が用意されている。さらに、人気の漫画が並ぶ本棚や自由に使えるマグカップ、長期滞在者に嬉しい共同冷蔵庫など、充実した設備を紹介。24時間利用可能なシャワールームについても「ホテル自体が築浅ということもあり清潔感があって綺麗」と、施設の快適さを高く評価している。宿泊スペースの入り口はロールカーテン式だが、遮光性が高く、昼間でも真っ暗にできる点が特徴的だ。
夜はホテル周辺へ繰り出し、気軽にひとり焼肉が楽しめる「めいげつABCランチ」を訪問した。ハラミ、サラダ、スープ、大ライスなどがセットになった1,300円の定食を注文。網で本格的に焼くスタイルと驚きの価格設定に「恐るべし鶴橋です」と感動を露わにし、大満足の夕食となった。
翌朝は「割と静かでかなり快適に眠れました」と振り返り、格安でありながらも充実した滞在を総括して「また泊まりに来たい」と締めくくった。価格以上の価値を提供する清潔な宿泊施設と、鶴橋ならではの食の魅力が詰まった、コストパフォーマンス抜群の大阪旅のヒントになる動画である。
動画は、JR環状線鶴橋駅から徒歩2分という好立地にあるホテルの紹介から始まる。1階にはコンビニが併設されており、利便性は抜群。館内は土足厳禁で、スリッパに履き替えるシステムとなっている。共同ドミトリータイプのホテルだが、フロントがある2階のロビーは「おしゃれな雰囲気で綺麗」と好印象だ。
ドミトリー特有の環境を考慮し、フロント前には無料の耳栓が用意されている。さらに、人気の漫画が並ぶ本棚や自由に使えるマグカップ、長期滞在者に嬉しい共同冷蔵庫など、充実した設備を紹介。24時間利用可能なシャワールームについても「ホテル自体が築浅ということもあり清潔感があって綺麗」と、施設の快適さを高く評価している。宿泊スペースの入り口はロールカーテン式だが、遮光性が高く、昼間でも真っ暗にできる点が特徴的だ。
夜はホテル周辺へ繰り出し、気軽にひとり焼肉が楽しめる「めいげつABCランチ」を訪問した。ハラミ、サラダ、スープ、大ライスなどがセットになった1,300円の定食を注文。網で本格的に焼くスタイルと驚きの価格設定に「恐るべし鶴橋です」と感動を露わにし、大満足の夕食となった。
翌朝は「割と静かでかなり快適に眠れました」と振り返り、格安でありながらも充実した滞在を総括して「また泊まりに来たい」と締めくくった。価格以上の価値を提供する清潔な宿泊施設と、鶴橋ならではの食の魅力が詰まった、コストパフォーマンス抜群の大阪旅のヒントになる動画である。
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