国民的絵本「ノンタン」新作アニメ制作決定！ 最新3DCGデザイン初公開
国民的絵本キャラクター「ノンタン」の新作アニメ制作が、ノンタンの50回目の誕生日である本日7月11日発表された。併せて、最新3DCGで生まれ変わった新作ビジュアルが解禁となった。
【写真】「ノンタン」の記念展覧会ビジュアル
1976年に絵本作家キヨノサチコによって生み出され、2026年に生誕50周年を迎える国民的絵本キャラクター「ノンタン」。刊行以来、累計発行部数3500万部を超え、世代から世代へと読み継がれる不朽のベストセラーとして、日本中の子どもたちの成長を見守り続けてきた。
原作の温かみと愛らしさはそのままに、最新の3DCG技術で“生まれ変わる”ノンタンの新作アニメーション。今回解禁となったビジュアルでは、立体感あふれる新しいノンタンと、おなじみのはちさんが登場。新しいノンタンの姿が少しだけ顔をのぞかせるビジュアルとなっており、その全貌はまだベールに包まれている。
ノンタン50回目の誕生日を記念して、7月18日から9月27日まで、東京・立川市のPLAY! MUSEUMにて体験型の記念展覧会「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!」展も開催される。
絵本の世界から立ち上がる遊びが満載の本展は、"ノンタン「の」夢の中、ノンタン「を」お祝いする、ノンタン「と」遊ぶ"という3つのキーワード「の」「を」「と」からなるオリジナルストーリーをたどりながら、元気いっぱいのノンタンの世界を、映像作品や立体造作を通して全身で味わうことができる。色鮮やかなノンタンの絵本原画約50点やラフスケッチも展示され、キヨノサチコの創作の軌跡をたどることも可能だ。
【写真】「ノンタン」の記念展覧会ビジュアル
1976年に絵本作家キヨノサチコによって生み出され、2026年に生誕50周年を迎える国民的絵本キャラクター「ノンタン」。刊行以来、累計発行部数3500万部を超え、世代から世代へと読み継がれる不朽のベストセラーとして、日本中の子どもたちの成長を見守り続けてきた。
ノンタン50回目の誕生日を記念して、7月18日から9月27日まで、東京・立川市のPLAY! MUSEUMにて体験型の記念展覧会「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!」展も開催される。
絵本の世界から立ち上がる遊びが満載の本展は、"ノンタン「の」夢の中、ノンタン「を」お祝いする、ノンタン「と」遊ぶ"という3つのキーワード「の」「を」「と」からなるオリジナルストーリーをたどりながら、元気いっぱいのノンタンの世界を、映像作品や立体造作を通して全身で味わうことができる。色鮮やかなノンタンの絵本原画約50点やラフスケッチも展示され、キヨノサチコの創作の軌跡をたどることも可能だ。