DOMOTO、STARTO社とエージェント契約満了 出会って35年「これからも二人の絆を大切に『二人らしい世界』を笑顔で歩んでまいります」
DOMOTO（堂本光一、堂本剛）が10日、21日をもって、STARTO ENTERTAINMENTとのグループエージェント契約を終了すると、同社の公式サイトで発表した。今後については、堂本光一は個人で同社とのエージェント契約を継続していく。あわせて2人の連名コメントが公開された。
【ライブ写真】ファンミーティングで歌唱する光一、剛のソロショット
公式サイトでは「DOMOTOに関するご報告」とし、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、DOMOTOとのエージェント契約が2026年7月21日をもちまして満了となることをご報告いたします」と説明。
理由については「DOMOTOは2024年4月より当社とのエージェント契約のもと活動を行ってまいりましたが、このたび契約期間満了を迎えることとなりました」とし、「これまで支えてくださったファンの皆様ならびに関係者の皆様には、心より御礼申し上げます」と応援してきたファンや関係者に感謝した。
今後については「当社といたしましては、二人が長年にわたり積み重ねてこられた歩みと多大なる功績に、深く敬意を表します。なお、今後に関しましては、堂本光一は個人として当社とのエージェント契約を継続させていただきます。DOMOTOとして新たな歩みを進められる二人へ、今後とも温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
DOMOTOは1997年、KinKi Kidsとして、シングル「硝子の少年」、アルバム『A-album』の同時リリースでCDデビュー。5月に発売した最新シングル「またね」が、「オリコン週間シングルランキング」において初週売上1位となり、1997年7月28日付で1位を記録したデビューシングル「硝子の少年」から、48作連続でシングル1位を獲得。歴代1位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録を自己更新していた。
■DOMOTOメッセージ全文
皆様へDOMOTOからご報告がございます
このたびDOMOTOは
僕たち自身でグループ活動のマネジメントを
行っていく運びとなりました
僕たち二人が出逢って35年
どんな時も僕たちを温かく受け止め
支えてくださった皆様には
感謝の想いでいっぱいです
皆様とともに歩んできた日々のなかで
数え切れないほどの幸せな時間を
過ごさせていただきました
本当にありがとうございました
環境は大きく変わることとなりますが
僕たちが大切にしてきた想いは
何ひとつ変わりません
これからも二人の絆を大切に
「二人らしい世界」を笑顔で歩んでまいります
そして皆様とともに新しい景色を
ひとつひとつ描いていけたら嬉しく思います
新しい日々へ歩き出したDOMOTOを
これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます
DOMOTO
堂本光一・堂本 剛
【ライブ写真】ファンミーティングで歌唱する光一、剛のソロショット
公式サイトでは「DOMOTOに関するご報告」とし、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、DOMOTOとのエージェント契約が2026年7月21日をもちまして満了となることをご報告いたします」と説明。
今後については「当社といたしましては、二人が長年にわたり積み重ねてこられた歩みと多大なる功績に、深く敬意を表します。なお、今後に関しましては、堂本光一は個人として当社とのエージェント契約を継続させていただきます。DOMOTOとして新たな歩みを進められる二人へ、今後とも温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
DOMOTOは1997年、KinKi Kidsとして、シングル「硝子の少年」、アルバム『A-album』の同時リリースでCDデビュー。5月に発売した最新シングル「またね」が、「オリコン週間シングルランキング」において初週売上1位となり、1997年7月28日付で1位を記録したデビューシングル「硝子の少年」から、48作連続でシングル1位を獲得。歴代1位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録を自己更新していた。
■DOMOTOメッセージ全文
皆様へDOMOTOからご報告がございます
このたびDOMOTOは
僕たち自身でグループ活動のマネジメントを
行っていく運びとなりました
僕たち二人が出逢って35年
どんな時も僕たちを温かく受け止め
支えてくださった皆様には
感謝の想いでいっぱいです
皆様とともに歩んできた日々のなかで
数え切れないほどの幸せな時間を
過ごさせていただきました
本当にありがとうございました
環境は大きく変わることとなりますが
僕たちが大切にしてきた想いは
何ひとつ変わりません
これからも二人の絆を大切に
「二人らしい世界」を笑顔で歩んでまいります
そして皆様とともに新しい景色を
ひとつひとつ描いていけたら嬉しく思います
新しい日々へ歩き出したDOMOTOを
これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます
DOMOTO
堂本光一・堂本 剛