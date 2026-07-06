レゴ『E.T.』発売決定 ─ ノスタルジーな映画の世界やストーリーを堪能できる大人向けレゴで組み立てよう

スティーブン・スピルバーグ監督による憧れの『E.T.』（1982）を、レゴで組み立てよう！大人の『好き』や『情熱』をクリエイティブに自分で表現できる大人向けのレゴ(R)ブロックから、1980年代の大ヒットSF映画のキャラクターを再現した「レゴ(R)アイデア E.T. the Extra-Terrestrial」が2026年7月3日（金）より公式オンラインストアほか一部店舗にて順次予約受付を開始。8月1日（土）より一般販売となる。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

レゴ(R)アイデアのプラットフォーム上でファンが考案したデザインから公式製品化が決定したという、愛溢れる商品。しわくちゃな顔が特徴的な頭の部分を上下に動かしたり、一回転させたりできるほか、口の開け閉め、腕・手首・指の角度を調整して空を指さし、「E.T. ウチ デンワ」の名シーンも再現できる。

さらに、植木鉢を手に持たせて背中のスイッチを押すとE.T.の心臓部分が赤く光り、しおれたヒマワリを生き返らせる名シーンも演出することも。組み立てた後は、ディスプレイアイテムとして、ノスタルジーな映画の世界やストーリーを堪能できる。

ピース数は1,226個。完成時のサイズは（約）縦24cm × 横21cm × 奥行15cm。2026年8月1日（土）発売。21,980円（税込）。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

このほか、『グレムリン』からもキュートな「ギズモ」のレゴ(R)セットが登場している。座り姿と立ち姿の2通りでディスプレイできるほか、頭や耳、手足を動かして自由にポーズを取らせることも。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。