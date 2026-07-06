FIFAが異例の決定…開催国アメリカFWバロガンの出場停止処分の執行を１年間保留。ベルギー戦への出場が可能に【W杯】
現地７月５日、国際サッカー連盟（FIFA）は、開催国アメリカ代表FWフォラリン・バロガンの自動出場停止処分の執行を１年間保留とすると発表した。これにより、現地６日にシアトル・スタジアムで行なわれる北中米ワールドカップのラウンド16・ベルギー戦への出場が可能となった。
バロガンは、ラウンド32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場処分を受けていた。61分、ボスニア・ヘルツェゴビナDFタリク・ムハレモビッチとの競り合いで着地した際、相手の右足首を踏みつける形となる。
プレーが止まった後にVARが介入し、ラファエル・クラウス主審がオンフィールドレビューを実施。64分に危険な行為と判断され、24歳FWにレッドカードが提示されていた。
しかしFIFAは、「FDC第27条の規定に基づき、米国代表選手フォラリン・バロガンに対する自動出場停止処分の執行は、１年間の猶予期間中、停止される」と発表した。
あわせて、「米国代表のFWフォラリン・バログンは、2026 FIFAワールドカップのベスト16、ベルギー戦に共催国の一員として出場可能となる」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バロガンが危険プレーで一発退場。相手の足首を踏みつけたシーン
バロガンは、ラウンド32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場処分を受けていた。61分、ボスニア・ヘルツェゴビナDFタリク・ムハレモビッチとの競り合いで着地した際、相手の右足首を踏みつける形となる。
しかしFIFAは、「FDC第27条の規定に基づき、米国代表選手フォラリン・バロガンに対する自動出場停止処分の執行は、１年間の猶予期間中、停止される」と発表した。
あわせて、「米国代表のFWフォラリン・バログンは、2026 FIFAワールドカップのベスト16、ベルギー戦に共催国の一員として出場可能となる」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バロガンが危険プレーで一発退場。相手の足首を踏みつけたシーン