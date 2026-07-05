＜2026年上半期・結婚発表した芸能人＞超ビッグカップル電撃発表 再婚も続々
早いもので2026年も折り返し地点。今年も年初から俳優やアイドル、芸人、アスリートとジャンルを超えた“幸せ報告”が相次ぎ、まさに結婚ラッシュだった。ここでは2026年上半期に飛び出した芸能人・有名人の結婚発表を、月ごとに振り返っていく！
【写真】大物カップル多数！ 2026年上半期に結婚発表した芸能人をイッキ見
【1月】
毎年、さまざまな芸能人が結婚発表することで知られる元日には、今年も超大物女優の発表が。長澤まさみは、北海道出身の映画監督で、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』にも参加した福永壮志との結婚を発表。所属事務所を通じて「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と直筆の署名とともに報告した。
そのほか元日では、本郷奏多が一般女性と、元SKE48・松井珠理奈とBOYS AND MEN・辻本達規、南沢奈央とダンサー・安達雄らがゴールインを発表した。
また独身大物芸人では、ケンドーコバヤシが月末31日放送の『ケンドーコバヤシの重大発表！』（フジテレビONE）内で、前年8月に一般女性と結婚していたことを公表。あわせてこの月に第1子となる男児が誕生したことを明かした。
【2月】
2月も大物芸能人、ビックカップルの誕生が相次いだ。その端正な顔立ちで子役時代から活躍している神木隆之介は10日、一般女性との結婚を所属事務所の公式サイトを通じて発表した。
さらに、若手人気俳優の神尾楓珠と、元欅坂46のカリスマ的エースで、現在は女優として活躍する平手友梨奈が電撃的な結婚発表。深夜にそれぞれのSNSで公開した2ショットも話題になった。
また、主演作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』が大ヒットし、来月公開の続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』にも出演する水上恒司は、一般女性との結婚を発表した。
そのほか、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちは、長年連れ添った一般女性と入籍。その際に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で垣間見えた青山と妻、その連れ子との絆には多くの視聴者が涙した。
【3月】
5日には人気アイドルグループ・ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が一般男性との結婚を発表した。同グループでは2024年1月に百田夏菜子がKinKi Kidsの堂本剛と結婚しており、現メンバーでは2人目の既婚者となった。
童心をくすぐる唯一無二の芸風が代名詞のピン芸人、もう中学生は、25日放送の『有吉の壁』SPの生放送中に女優・モデルの恵理との結婚を発表し、共演者らを驚かせた。
年度末の30日には、満島ひかりが自身のInstagramを通じて、モデルの浅野啓介との結婚を発表。満島にとっては再婚となる。「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠したことも発表している。
また、月末28日には、元子役でインフルエンサー、てんちむが「青汁王子」として知られた実業家の三崎優太と、続く29日にはAKB48元人気メンバーで女優の篠田麻里子が経営者男性との再婚を発表した。
上半期ラストに超ビッグカップルがゴールイン！
【4月】
今月から主演ドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）がスタートする女優・内田有紀は3日、元俳優の柏原崇さんと結婚。柏原さんは俳優引退後、内田のマネジャーを務めていることで知られる。
歌舞伎界のプリンス、中村橋之助は、元乃木坂46で女優の能條愛未との結婚を発表。5月に開催された2人の披露宴には、能條と同期の乃木坂46OGが集結し、さながら豪華な同窓会のような集合写真が話題になった。
さらに4月11日には女優、モデルの新木優子と、Hey！Say！JUMP元メンバーの俳優・中島裕翔が結婚。2人は映画『僕らのごはんは明日で待ってる』（2017年公開）、2018年、2020年放送の『SUITS／スーツ』）フジテレビ系）などで共演していたことで知られる。
【5月】
冬季オリンピック2大会で計4つのメダルと、世界選手権3連覇を含む優勝4回を成し遂げるなど輝かしい実績を誇り、この月引退したフィギアスケーターの坂本花織は、引退会見で結婚したことを公表した。
お笑いコンビ・見取り図のリリーが、フリーアナウンサーの今川菜緒アナとの結婚を発表したのは27日だった。2人はかつて今川がMCを務めていた岡山放送の番組で共演経験がある。
【6月】
「キングオブコント2025」王者であるロングコートダディ・堂前透は、コンビの公式YouTubeチャンネルでの生配信内で結婚を唐突に発表。お相手はイラストレーター・田中かえ。
そして、上半期も終わりかけた29日には超ビッグカップルの誕生が。元KAT‐TUNの人気メンバーで俳優の亀梨和也と、元TBSアナウンサーで現在は女優としても活躍する田中みな実だ。発表では、田中の第1子妊娠も公表している。
共に1986年生まれの2人は2024年に美容誌「Maquia（マキア）」誌面上で共演し、顔を寄せ合う“超密着ショット”が大きな反響に。その後、同年4月期のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）でも共演し、大学時代の同級生役を演じていた。
【写真】大物カップル多数！ 2026年上半期に結婚発表した芸能人をイッキ見
【1月】
毎年、さまざまな芸能人が結婚発表することで知られる元日には、今年も超大物女優の発表が。長澤まさみは、北海道出身の映画監督で、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』にも参加した福永壮志との結婚を発表。所属事務所を通じて「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と直筆の署名とともに報告した。
また独身大物芸人では、ケンドーコバヤシが月末31日放送の『ケンドーコバヤシの重大発表！』（フジテレビONE）内で、前年8月に一般女性と結婚していたことを公表。あわせてこの月に第1子となる男児が誕生したことを明かした。
【2月】
2月も大物芸能人、ビックカップルの誕生が相次いだ。その端正な顔立ちで子役時代から活躍している神木隆之介は10日、一般女性との結婚を所属事務所の公式サイトを通じて発表した。
さらに、若手人気俳優の神尾楓珠と、元欅坂46のカリスマ的エースで、現在は女優として活躍する平手友梨奈が電撃的な結婚発表。深夜にそれぞれのSNSで公開した2ショットも話題になった。
また、主演作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』が大ヒットし、来月公開の続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』にも出演する水上恒司は、一般女性との結婚を発表した。
そのほか、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちは、長年連れ添った一般女性と入籍。その際に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で垣間見えた青山と妻、その連れ子との絆には多くの視聴者が涙した。
【3月】
5日には人気アイドルグループ・ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が一般男性との結婚を発表した。同グループでは2024年1月に百田夏菜子がKinKi Kidsの堂本剛と結婚しており、現メンバーでは2人目の既婚者となった。
童心をくすぐる唯一無二の芸風が代名詞のピン芸人、もう中学生は、25日放送の『有吉の壁』SPの生放送中に女優・モデルの恵理との結婚を発表し、共演者らを驚かせた。
年度末の30日には、満島ひかりが自身のInstagramを通じて、モデルの浅野啓介との結婚を発表。満島にとっては再婚となる。「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠したことも発表している。
また、月末28日には、元子役でインフルエンサー、てんちむが「青汁王子」として知られた実業家の三崎優太と、続く29日にはAKB48元人気メンバーで女優の篠田麻里子が経営者男性との再婚を発表した。
上半期ラストに超ビッグカップルがゴールイン！
【4月】
今月から主演ドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）がスタートする女優・内田有紀は3日、元俳優の柏原崇さんと結婚。柏原さんは俳優引退後、内田のマネジャーを務めていることで知られる。
歌舞伎界のプリンス、中村橋之助は、元乃木坂46で女優の能條愛未との結婚を発表。5月に開催された2人の披露宴には、能條と同期の乃木坂46OGが集結し、さながら豪華な同窓会のような集合写真が話題になった。
さらに4月11日には女優、モデルの新木優子と、Hey！Say！JUMP元メンバーの俳優・中島裕翔が結婚。2人は映画『僕らのごはんは明日で待ってる』（2017年公開）、2018年、2020年放送の『SUITS／スーツ』）フジテレビ系）などで共演していたことで知られる。
【5月】
冬季オリンピック2大会で計4つのメダルと、世界選手権3連覇を含む優勝4回を成し遂げるなど輝かしい実績を誇り、この月引退したフィギアスケーターの坂本花織は、引退会見で結婚したことを公表した。
お笑いコンビ・見取り図のリリーが、フリーアナウンサーの今川菜緒アナとの結婚を発表したのは27日だった。2人はかつて今川がMCを務めていた岡山放送の番組で共演経験がある。
【6月】
「キングオブコント2025」王者であるロングコートダディ・堂前透は、コンビの公式YouTubeチャンネルでの生配信内で結婚を唐突に発表。お相手はイラストレーター・田中かえ。
そして、上半期も終わりかけた29日には超ビッグカップルの誕生が。元KAT‐TUNの人気メンバーで俳優の亀梨和也と、元TBSアナウンサーで現在は女優としても活躍する田中みな実だ。発表では、田中の第1子妊娠も公表している。
共に1986年生まれの2人は2024年に美容誌「Maquia（マキア）」誌面上で共演し、顔を寄せ合う“超密着ショット”が大きな反響に。その後、同年4月期のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）でも共演し、大学時代の同級生役を演じていた。