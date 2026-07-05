キャミソールから際立つ曲線美に目が行く…韓国女子ゴルファーのヨガSHOTに「完璧すぎ」の声

韓国の美人ゴルファー、ユ・ヒョンジュのヨガSHOTがファンを魅了している。

【写真】ユ・ヒョンジュ、美スタイル際立つ筋トレウェアSHOT

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。ヨガやランニングなどの絵文字とともに複数枚の写真と動画を投稿した。

投稿には、とあるトレーニングジムでヨガやクライムミルに励むユ・ヒョンジュが写っている。青緑色のキャミソールにグレーのスウェットパンツを組み合わせたスポーティーなコーディネートで、鏡越しに自撮りをした写真なども披露した。

現役ゴルファーとして活動するだけあって、メリハリ感がありながらも引き締まったスタイルの良さをあらわにしたユ・ヒョンジュ。彼女の美貌には「完璧すぎる」「今日も可愛いですね」「最高です！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。