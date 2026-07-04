「もっちゅりんよりウマい」金属バットが教える“本当にウマいミスド”ベスト3…1位は9割が知らない隠れた逸品

ミスタードーナツの新商品「もっちゅりん」が大人気となり、第2弾商品の発売中止まで発表される事態となった。SNSなどでは店頭の混雑も話題になるなか、漫才コンビ・金属バットの2人はこのブームをどう見ているのか。初めて食べた「ポン・デ・リング」の衝撃からオールドファッション論争、汁そばの実力、ミスド愛を語る。

【画像】「9割知られてない」金属バットがミスドで一番ウマいと思う第1位

大人気「もっちゅりん」は名前がいい

-ミスタードーナツのもっちゅりんが大人気すぎて、第2弾の商品発売を中止することが発表されました。店内の混雑やらなんやらが大変なことになっているようです。お二人はミスドお好きですか？

友保 めっちゃ食います。

小林 ミスド好き。

友保 売れすぎて危ないて、そんなドラクエ発売日みたいになってんのや。もっちゅりん差し入れで食うたけど普通やったけどなぁ。

小林 え、もっちゅりんあったんや。あれか、ラジオのときの差し入れか。

-意外ですね。お二人はドーナツとかはあまり食べなそうなイメージです。

友保 ミスド大好き。ミスドの好きなドーナツベスト5出しちゃいますか。

小林 ベスト3でいいかな（笑）。

友保 改めて考えると難しいよ。

-ベスト3に「もっちゅりん」は入りますか？

友保 俺ら「ポン・デ・リング」の衝撃食らってるんでね、もっちゅりんにそこまでの衝撃はない。ポン・デ・リング出たての時、うちのおかんがごっつはしゃいでたんで。

小林 あれは本当に衝撃的やった。もっちゅりんよりうまいな。

-なぜ「もっちゅりん」に大行列ができるのでしょうか。

友保 めっちゃうまいけど、まあそこまでなぁ？ 騒がなあかんぐらいのもんじゃないよな。

小林 名前が強そうやな。

友保 確かに。シャンプーで今ありますもんね。トゥルトゥルみたいな。チュルチュルみたいな名前のシャンプーあって、人気で買えないらしいですよ。

-ネーミング大事ですね。「ちゅ」がいいのかな。

友保 「チューペット」も人気やったもんな。

小林 なんであれなくなったん。マジでチューペットは一生食うやろ。（※2009年に製造中止）

友保 CMもかっこよかったもんな。ちっちゃい子どもと冷蔵庫担いだペンギンが「冷蔵庫でーー凍らせーー！」って、あれ元たぶん軍歌やな。フルメタル・ジャケットであんなん歌ってましたもんね。あ聴くと背ぇピッてなる。

小林 行進のリズムやもんな。

友保 「ちゅ」がつくと人気が出る。チュートリアルさん。

-チューヤンも。

友保 （無視して）ちゅうえいさん。

小林 荒井注。

友保 チュパチャップスさん。ちなみに星田さんはホンマに図鑑載ってない猿飼ってるらしいですよ。噂ですけど。

小林 もうそれは人間やろそれ。

友保 人間は図鑑載ってるから。

惜しまれながら販売終了になった懐かしの商品

-昔、星田さんは仕事のない日は植物を1日1個買うって決めたら、部屋がジャングルみたいになったらしいですね。

友保 めっちゃ仕事ない（笑）。

-もっちゅりんは確かに美味しいですが、ミスドにはもっと他にも美味しいものがあると。

友保 おまえ3位は何？

小林 3位がわからんねんな。2位と1位は、これもう日替わりなんよ。なんやろ、『人間失格』と『こころ』の売上が拮抗してるみたいな。

-ミスドでいう、太宰治と夏目漱石の戦いとは、何と何ですか？

小林 「オールドファッション」と「エンゼルフレンチ」。

友保 ああ、安パイやな。ミスドあるあるで、女ってさ、オールドファッション嫌いやん。

小林 その説、だいぶ前にお前が言うてたかもしれない。

友保 あんなうまいのに。

小林 だいぶうまいよな。

友保 1個オールドファッションに物申したいのは、もうちょいカリカリにしてほしいよな。

小林 いや、それどうやろ。

友保 俺、サーターアンダギーの影を追いかけてるのよ。

小林 あそこまでいってほしくないな。

友保 でもちょっとボワっとしすぎじゃない？ 口の中の水分、全部持っていくわりには硬くないやん。硬いから持ってくっちゅうの俺、欲しいねんな。

-実はオールドファッションがけっこうカロリー高いっていうのも女子ウケのない要因かもしれないです。

友保 え、カロリー高いん？ エンゼルフレンチより？

-らしいです。

友保 油を全部背負ってくれてるんですね、あいつは。ミスドの油を。俺、3位バカパンやな。

小林 「エンゼルクリーム」な。

-バカパン……？

友保 バカパン、あいつマジうまいっすよ。あれほんまバカなんですよ。揚げたやつの中に生クリームぶち込んでる、バカが食うもんやからバカパンって言ってるんですけど。

-ミスド界隈の通称ですか？

友保 まあ、主にわしが言ってて…。あれマジうまいっすよね。あれ3位やな。「D-ポップ」が今もあれば上位にくるんですけど。

小林 D-ポップってもうないの？

友保 D-ポップは滅んだ。今あらへんねん。単品売りやねん。D-ポップあったらD-ポップでええわってなるからでしょうね。D-ポップには全部おるから。黄色のつぶつぶついてるやつとか、白のつぶつぶついてるやつ、イチゴのやつもおるし、チョコの真っ黒なやつも入ってるし。（※現在は「D-ポップ」の類似商品として「ドーナツポップ」が販売中）

ミスドの1位はドーナツにあらず？ 隠れた逸品

-ミスドの運営が気づいてしまったんですかね。

友保 あとパイ系もうまいからな、ミスドって。パイ死ぬほどうまいから。

小林 値段倍ぐらいするもんな。

友保 でも今、ドーナツ200円ぐらいするから、パイに追い付いてきてんのよ。

小林 パイも上がってきてるんじゃないの？

友保 パイもちょっとずつ上がってる。でもドーナツがタバコの値段ぐらいドカンと上がってるから。

小林 昔は週一くらいで100円セールやってたんだけどな。

-ちなみにミスドはドーナツ以外の商品も見逃せないですよね。

友保 え？ 俺、ミスドの1位ね、「汁そば」ですよ！

小林 うちの奥さんもそれ言うてる。汁そばうまい。

友保 せやろ。9割知られてない。さらに言うと期間限定で出てた「鶏そば」が一番うまいです。汁そばに鶏のってるやつ。俺これ1位。あれ、マジうまいっすよ。1回カップラーメン出たんですよ。汁そばを家で食えるんや思ったら、店で食うのとぜんぜん味ちゃうかって。

-カップ麺「家で食べる ミスドの汁そば」ですね。

友保 でも全然ちゃうかってんな。汁そばって、絶妙なんですよ。あれ、ちょうどいい。胡椒で殺してもいい味。ほんま箸置きみたいなちっちゃいかしわが2個ぐらいのってるんですけど、それもいい。

小林 ミスドはコーヒーもうまい。飲み放題やし。昔いつもネタ合わせをミスドでしてる先輩がおって。

友保 鳥溶岩さんね。

小林 そこによく乗り込んでいってたんですけど、コーヒーだけを無限に飲み続けてました。コーヒーがうますぎて。

友保 あとミスドのマグカップ分厚すぎ。めちゃくちゃ分厚い。キャッチャーミットみたい。

-あと、ミスドはポイント集めるとグッズもらえましたよね。

友保 そんなのないですよ。そもそも俺は男なんで、そういうもんもらわないです。男なんでね。

-ミスタードーナツとのコラボレーションで有名な「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」かわいいですよ。

友保 俺ら男なんで、ぼんちおさむグッズももらわないです。男なんで。ただポケモンとコラボした時はディグダのやつ食いたすぎて行ったんすよ。並んでたら、残り4つになってわしの目の前のオバハンがディグダを3ついきやって、めちゃくちゃハラハラしたもんなあれ。

-もっちゅりんでも、自分のところでちょうど売り切れて、後ろに並んでいた子どもに泣かれて気まずくなるといった話はよくあるそうです。

友保 ざまみろっすね。そこで人生学ばんと。

ミスドで忘れてはいけないレアドリンク

-小林さんいかがですか。

小林 白いつぶつぶついたやつ、あれキャベツ噛んだ時の食感がしますよね。なんやろあれ。

-「ココナツチョコレート」でしょうか。

小林 スイーツとは思えない食感がある。あれはキャベツ。

友保 「ハニーチュロ」もウマいよな。ただあれは女子の食うものなんですよ。

-ミスドは所ジョージさんが出ていたCMも印象的ですね。「いいことあるぞ～♪ ミスタードーナツ♪」という歌もあって。

友保 あ、言うてた。CMでお皿もらえる言うてたわ！ 今思い出しました！ ECCの外国の子どもみたいな絵が描いてある皿。前髪ブルルルってなってるやつ。

小林 あった！

-それが「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」です。

友保 あれ実はモデル、ぼんちおさむ師匠なんですよね。目ぇクリッとしてはるから。

-まとめますと、小林さんの1位、2位がオールドファッションかエンゼルフレンチ。3位は？

小林 こうなるともう「チョコファッション」になってくるのか。

友保 あれうまいよな。ぼそっとしててうまい。ぼそっと湿ってる感じ。でもエンゼルフレンチ、イチゴかかってるやつ、めっちゃうまない？

小林 いや、俺はエンゼルフレンチがいいな。

友保 俺、イチゴかかってるの大好きやねん。

-だいぶかわいらしいドーナツがお好きなんですね（笑）。

友保 だから隠れて食うんですよ。

小林 「フレンチクルーラー」は嫌いやねん。

友保 （ダウンタウンの）浜田さんが泣いちゃうから？

小林 浜田さん、あれ、フレンチクルーラーじゃないっていう話を聞いたよ、本当は。（月亭）方正さんが言ってたんですけど。内容は一緒なんですけど、ドーナツの種類は違ったっていう。

友保 『トイ・ストーリー3』じゃなくて？ 「俺、トイ・ストーリー3見たら泣いてまうね～ん」。みんなそうやねん。トイ・ストーリー3なんてみんな泣くねんから。

-では友保さんのミスドランキングは、汁そばが1位、あと“バカパン”ことエンゼルクリーム。

友保 バカパン3位ですね。2位がむずいねんな。期間限定の「ポン・デ・きなこ」も入ってくるな～。でも「エンゼルクリーム」もマジうまいねん。あとあかん、もうなくなったけど「氷コーヒー」も忘れとったわ！

小林 何それ？

友保 凍らせたコーヒーに牛乳入れて、あれマジで女の飲むもんやねん。俺、隠れて飲んでんけど。男はいつでもホットコーヒーですから。

ミスドで一番驚くこと

-あんな美味しいものを隠れて飲むなんて…。

友保 でも男はホットコーヒーだから……。

-こうして考えると、改めてミスドはいろんな発明をされていることがわかりました。

友保 やっぱ一番びっくりするんが、親会社がダスキンやってんね。

小林 あれ衝撃よな。『ラッキーマン』と『デスノート』の作者一緒くらいびっくりした。

友保 あと『シックス・センス』のオチな。お前死んでたんかいっていう。その3つよな、俺の世代食らってるびっくり。

小林 『アンパンマン』のチーズの声優が山ちゃん（山寺宏一）もビビった。

友保 あれ、実はアンパンマンだけで30役以上やってんねん。

小林 「もっちゅりん」より「やまちゅん」の方がすごいってことやな（笑）。

友保 はあ？

取材・文／西澤千央