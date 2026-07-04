【FIBAワールドカップ予選】中国代表 73−92 日本代表（日本時間7月3日／遼寧体育館）

【映像】中国選手の「膝」が下腹部直撃（実際の様子）

バスケットボール日本代表のSG西田優大（シーホース三河）が、試合中にアクシデントに見舞われた。相手選手の膝が下腹部に直撃して倒れ込み、ファンも騒然となった。

日本代表は7月3日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」で中国代表と敵地で対戦。第1クォーターから優位に試合を進めると、最終スコア92−73で勝利した。グループB首位の座をキープし、最終予選進出を決めている。

そんな試合でアクシデントが起きたのは、第3クォーター序盤。52−40とリードする中、齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）をマークしていたフー・ジンチューに対し、西田がブロックに入った場面だった。接触直後に西田は下腹部を押さえてその場に倒れ込み、しばらく立ち上がることができなかった。

「むしろアンスポやん」の声も

リプレイ映像では、210センチのフー・ジンチューの膝が、190センチの西田の下腹部に直撃していたことが確認された。西田はそのまま富永啓生（レバンガ北海道）と交代してベンチへ。さらにこのプレーは西田のファウルと判定され、中国ボールでの再開となった。

このシーンはSNS上で話題に。「おい西田に何してくれてんねん！」「西田、全然起き上がらへんけど…」「西田大丈夫！？股間じゃない！？」「これは痛い」「想像したらゾッとするよな」「絶対痛いやつ」「故意じゃないだけに余計辛い」「気持ち悪くなるやつやん」など怒りや心配の声はもちろん、「ぶつかってから、相手が西田の股間蹴ってるやん。むしろアンスポやん」「え？相手が突っ込んできて西田の股間に膝蹴りしたのに西田のファウルなん」「股間蹴られたのにファウル取られたなんでよ」など判定に対する疑問の声も見られた。

それでも西田は、第3クォーター残り4分17秒からコートに復帰。最終的に24分6秒の出場で6得点・1リバウンド・4アシストを記録し、チームの勝利に貢献した。次戦は7月6日、韓国代表とのアウェーマッチ。タフな西田のプレーに引き続き注目が集まる。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

