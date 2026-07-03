『Ｔシャツが乾くまで』スピッツが主題歌書き下ろし！ 草野マサムネ「ドラマにもうひと味、彩りが加えられたら」
蒼井優が主演する7月10日スタートのドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の主題歌は、スピッツが本作のために書き下ろした新曲「見知らぬ糸」に決まった。
【写真】蒼井優主演『Ｔシャツが乾くまで』メインビジュアル解禁
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。脚本は生方美久によるオリジナルストーリー。
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった-。第3金曜日、行方不明、Ｔシャツ…これらのワードが意味することとは？
スピッツがTBSドラマの主題歌を担当するのは、2001年4月期の日曜劇場『Love Story』の「遥か」以来25年ぶり。「見知らぬ糸」の楽曲は初回放送で初解禁となる。
スピッツの草野マサムネは「シナリオを見せていただいたら、今まで観たことがない新しいタイプのストーリーだったのであえて『リンクし過ぎない』ように、でも結果的にそれによってドラマにもうひと味、彩りが加えられたらと思いながら作りました。ちゃんと寄り添えますように」とコメントしている。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて7月10日より毎週金曜22時放送。
【写真】蒼井優主演『Ｔシャツが乾くまで』メインビジュアル解禁
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。脚本は生方美久によるオリジナルストーリー。
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった-。第3金曜日、行方不明、Ｔシャツ…これらのワードが意味することとは？
スピッツの草野マサムネは「シナリオを見せていただいたら、今まで観たことがない新しいタイプのストーリーだったのであえて『リンクし過ぎない』ように、でも結果的にそれによってドラマにもうひと味、彩りが加えられたらと思いながら作りました。ちゃんと寄り添えますように」とコメントしている。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて7月10日より毎週金曜22時放送。