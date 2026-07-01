患者数が2倍以上に!? 「40代からの認知症が急増している」って本当ですか？【医師が回答】
Q. 「40代から認知症が急増している」って本当ですか？Q. 「40代でも認知症になることがあるって本当ですか？ タバコや肥満も影響すると聞いて、急に不安になってきました。高齢者の病気だと思っていましたが……」
A. 本当です。若年性認知症は30年で2倍以上に増加しています40代では、「認知症の心配はまだまだ先の話」と思っている人がほとんどだと思います。しかし実は、40〜64歳という働き盛りの世代で発症する「若年性認知症」が、世界的に急増しています。
さらに、この研究では若年性認知症の発症リスクを高める要因として、以下の3つが特定されています。
・喫煙
・空腹時血糖値の上昇（高血糖の状態）
・高いBMI（肥満）
この3つの要因だけで、若年性認知症によって失われる健康な生活年数全体の約28％に関与していると報告されています。いずれも、日常の生活習慣の改善によって対処できるリスクです。
また、「裕福になるほど若年性認知症が多くなる」という傾向が示されているのも興味深い点です。高所得の北米地域や東アジアで有病率が特に大きく増加していました。日本に暮らす私たちにとっても、決して他人ごとではない問題です。
認知症はある日突然なるものではありません。運動・睡眠・食事などの生活習慣やストレスと関連しながら、徐々に進行することが分かっています。「まだ若いから」と油断せず、今日から生活習慣を見直す心掛けが若年性認知症の予防につながります。
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)